"Informe de L12 dice que se sabía de daños desde el 2019"

El abogado de los involucrados en la construcción de la Línea 12 del Metro, Gabriel Alejandro Regino García, aseguró que la tragedia del pasado 3 de mayo en la que murieron 26 personas pudo ser evitada, ya que las autoridades tenían conocimiento del daño que tenía la zona colapsada desde diciembre de 2019.

"El primer informe que presentó la empresa DNV apuntó a fallas de construcción de la Línea 12, pero en el informe presentado hoy podemos afirmar de manera técnica y legalmente que la tragedia ocurrida el 3 de mayo de 2021 pudo ser evitada y debió ser evitada".

En conferencia de prensa, en el Hotel Hilton, el abogado defensor explicó en la página 70 del informe de DNV se señala que la empresa noruega analizó el video de drones que tomaron las columnas 12 y 13 durante una inspección en el 2019 seguido de las reparaciones del terremoto de 2017.

(...) Y que muestran deflexión descendentes significativa en el tramo medio de la viga T-6 conecta con la Viga Norte. Dicho desplazamiento es mucho más grande que el que se observa en otros tramos y puede explicarse por la no funcionalidad de los pernos sobre una longitud significativa del tramo considerado".

Gabriel Alejandro Regino, abogado de ex funcionarios del Proyecto Metro de la Línea 12, entre ellos el ex director del Metro Enrique Horcasitas así el ex director de obra de la Línea 12 Moisés Guerrero, explicó que las autoridades y a la propio empresa reconoce que desde diciembre de 2019, las autoridades sabían de este desplazamiento de las vigas tras los sismos de 2017 y que recae la responsabilidad de la actual administración del mantenimiento de la estructura.

En ese sentido, lanzó un mensaje a las víctimas de la Línea 12 para indicarles que el informe de DNV es "oro molido" ya que desde el 2019 las autoridades tienen conocimiento y no realizaron mantenimiento.

"Aprovecho para expresa nuestras condolencias y solidaridad con todas las familias y amigos de las víctimas mortales de esta tragedia que pudo haberse evitado y nosotros le decimos a sus representantes legales, ojo con esto, porque si ustedes están demandando a las autoridades corrijan bien su punto, porque este informe de (DNV) es oro molido".

Añadió que las autoridades deben aclarar porque tienen reservados los vídeos de los drones y porque no notificaron de las fallas que existían antes del colapso de la línea dorada.