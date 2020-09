Informe fue como 'mañanera' porque ahora informamos diario: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador concedió la razón a sus opositores en que el Segundo Informe de Gobierno, fue como una "mañanera", porque a diferencia de las pasadas administraciones. ahora el jefe del Ejecutivo informa todos los días.

"Algunos opositores dijeron que no había nada nuevo en el Informe, que era como una mañanera, a lo mejor tienen razón, porque informamos todos los días, antes un Presidente no informaba y estaban a la espera de noticias espectaculares, si se daban".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que en su Informe reafirmó cuáles son nuestros principios básicos para la acción gubernamental.

"Cómo a pesar de la pandemia no hemos dejado de avanzar en el propósito de transformar el país, se nos presenta está situación difícil, pero seguimos combatiendo la corrupción, seguimos con nuestro programa de progreso con justicia, haciendo obras públicas, creando empleos, no nos desviamos".

Reiteró que de los 100 compromisos que hizo en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018, ha cumplido 95 y espero cumplir los 100 al próximo 1 de diciembre.

"A lo mejor habrá uno que será más difícil que es la descentralización de las secretarías, eso se detuvo por la pandemia necesitábamos actuar aquí".