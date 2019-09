Inhabilitación de Robles fue hecha con estricto apego a la ley: SFP

La Secretaría de la Función Pública (SFP) afirmó que la inhabilitación del servicio público por 10 años por falsear información patrimonial impuesta a Rosario Robles Berlanga, extitular de la Sedesol y vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, fue hecha con "estricto apego a la ley".

Asimismo, la dependencia aseguró -al retomar las palabras dichas del presidente Andrés Manuel López Obrador- que en el gobierno federal a nadie se le persigue o se le fabrican delitos.

Por medio de un comunicado y un día después de que Robles Berlanga difundiera una carta donde exige al titular del Ejecutivo federal un juicio justo al considerar que es rehén de una venganza, la SFP indicó que la sanción fue impuesta por no declarar información bancaria, lo cual es, señaló, independiente del monto o el estado que guarda lo no declarado.

"La Función Pública ratifica estricto apego a la ley en inhabilitación de ex titular de Sedesol y Sedatu. La inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal se dio por falta de veracidad en su declaración patrimonial, lo cual es considerado una falta grave en términos del artículo 13, párrafo quinto, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

"La sanción se impuso por no declarar información bancaria, lo cual es independiente del monto o el estado que guarda lo no declarado. En la resolución se tomaron en cuenta todos los elementos que obran en el expediente, y los argumentos que hizo valer, respetándose sus derechos de audiencia y defensa, con base en los principios de legalidad e imparcialidad", refirió.

También, ante lo dicho este jueves por Rosario Robles, quien aseguró que se enteró a través de medios de comunicación de su inhabilitación, la Función Pública afirmó que "la exservidora pública sancionada fue notificada en tiempo y forma a través de su representación legal, como consta en el acuse de recibo en poder de la SFP".

Apuntó que Robles Berlanga -quien lleva más de un mes recluida de manera preventiva en la cárcel de Santa Martha Acatitla- está en su derecho de presentar los medios de impugnación que considere oportunos, pero que la "Función Pública refrenda, una vez más, su absoluto compromiso con la nueva ética pública que rige al gobierno de México y su decisión de combatir de manera rigurosa e imparcial la corrupción y la impunidad".

Finalmente, la SFP retomó lo dicho esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en la presente administración federal "a nadie se le persigue, a nadie se le fabrican delito. Nosotros no actuamos de esa manera".