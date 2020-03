Inicia a media noche restricción de viajes por la frontera con EU, informa Jesús Seade

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron que a partir de esta media noche comenzarán a restringirse en la frontera terrestre entre los dos países, los cruces no esenciales.

El secretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, difundió a través de su cuenta de Twitter, que el acuerdo incluye no afectación al comercio transfronterizo de bienes y cadenas de suministros, ni el empleo entre los dos países.

"Estas medidas entrarán en vigor a partir de hoy a la media noche. Estamos en comunicación y coordinación con nuestras contrapartes para atender esta emergencia sanitaria de la mejor manera para cuidar a nuestras poblaciones y a la economía frente a esta contingencia", escribió.

La mañana de este viernes, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un acuerdo con México para "la suspensión del tráfico no esencial" de la frontera sur para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló que ambos Ejecutivos han acordado la restricción del "tráfico no esencial", de la que quedará exento el comercio, en un pacto similar al alcanzado con Canadá esta semana.