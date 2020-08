Inicia colecta de firmas para juicio a expresidentes

Morena inicia este domingo el despliegue por todo el país para recabar firmas de personas que apoyen llevar a juicio a los expresidentes de la República.

El dirigente nacional del partido guinda, Alfonso Ramírez Cuéllar, mencionó que se busca recabar 1 millón 800 mil firmas, por lo que el organismo desplegará su fuerza, acompañando a los comités promotores.

En conferencia, el morenista aseguró que les será entregado el formato oficial para ocupar en la consulta a la ciudadanía.

"Morena comienza a desplegar su fuerza en todo el país, en todos los estados de la República. Vamos a acompañar a los comités promotores ciudadanos para recabar alrededor de 1 millón 800 mil firmas", expuso.

Será este domingo, mencionó, cuando se entregue al partido el formato a utilizar para preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con que se someta a juicio a los expresidentes de México.

Recientemente, 15 legisladores de Morena presentaron una solicitud ante la Cámara de Senadores para dar trámite a un proceso de consulta ciudadana, con la finalidad de llevar a juicio a los expresidentes de la República que gobernaron el país entre 1998 y 2018.

Solicitud fue rechazada

De acuerdo con la legislación vigente, se tiene hasta el 15 de septiembre para que en el Congreso de la Unión se pida el ejercicio de una consulta ciudadana.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el Ejecutivo federal podría enviar al Congreso la mencionada solicitud.

Este sábado, Ramírez Cuéllar señaló que Morena continuará en la búsqueda de quitar no solamente la pensión a los exmandatarios federales, también el fuero, con el fin de investigar y, en su caso, procesar complicidad en posibles casos de corrupción.

"Todos estos son puntos fundamentales", indicó.

Este domingo Morena tendrá Consejo Nacional, donde —entre otros— se discutirá el procedimiento sobre el despliegue a nivel nacional para apoyar la recaudación firmas.

Encuesta

Ramírez Cuéllar se refirió al proceso de encuesta que está pendiente en Morena para renovar la dirigencia nacional.

Lamentó que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) —en la que ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) levantar la encuesta entre militantes y simpatizantes para renovar la dirigencia— no permita un acuerdo entre el partido y el máximo órgano electoral.

"A pesar de esta limitación, manifestamos nuestra disposición a colaborar para garantizar el éxito de este ejercicio", dijo el también diputado con licencia.

Ramírez Cuéllar lanzó críticas al Tribunal Electoral, al que acusó de borrar los estatutos de Morena, pues con su sentencia, quienes aspiren a dirigir el partido pueden omitir el requisito de ser consejeros nacionales para acceder a la competencia.

Manifestó su duda sobre el padrón de militantes a utilizar para levantar la encuesta, pues está el de 3.5 millones de suscritos que tiene el partido o el de 50 mil que registra el INE.

"Esto no se lo deseamos a ningún partido: que las sentencias vayan dirigidas a favorecer a una persona, dos o tres", dijo.