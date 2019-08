Inicia difusión de acciones del Primer Informe de Gobierno de AMLO

La Presidencia de la República inició hoy la difusión de las acciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, como parte de su Primer Informe de Gobierno.

Mediante su cuenta de Twitter, @lopezobrador_, el mandatario dio a conocer el inicio de la campaña "que, de conformidad con la ley, se puede llevar a cabo para informar a los mexicanos sobre las acciones del gobierno federal".

En un video de 30 segundos de duración resumió los compromisos alcanzados en materia económica en su primer año de gobierno.

"No han aumentado los impuestos, el precio de las gasolinas, diésel, gas, la luz. No ha aumentado la deuda pública; lo que aumentó fue el salario mínimo, 16 por ciento, como no había sucedido en 36 años", destacó López Obrador.

El presidente de la República subrayó que ahora se entrega más apoyo a los pobres y hay bienestar.

"Los compromisos se cumplen", puntualizó.