Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Inicia el año con ataque y crímenes

Sinaloa y Michoacán, zonas de alto riesgo por violencia

Por El Universal

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Inicia el año con ataque y crímenes

Ciudad de México.- Este año inició con asesinatos en los dos estados que concluyeron 2025 con un alza en violencia y tienen como reto para 2026 controlar los crímenes generados por grupos criminales: Sinaloa y Michoacán.

En las primeras horas del año, en Sinaloa se reportaron los asesinatos de cinco hombres. En un primer hecho, registrado cerca del campo agrícola de Balbuena, en la sindicatura de San Pedro, Navolato, fue localizado el cuerpo de un hombre atado de pies y manos, con huellas de golpes y balas.

En Mazatlán, hombres armados persiguieron y asesinaron a balazos a dos hombres que conducían un vehículo en el fraccionamiento Urbi Villa. Mientras que, sobre la calle Emiliano Zapata, de la sindicatura de Aguaruto, hombres armados atacaron a balazos a Jesús "N" de 37 años de edad y a su sobrino Tomas "N", cuando estaban caminando.

Mientras que, el primer ataque armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el año que inicia tuvo lugar los primeros segundos de este jueves en el municipio de Tocumbo, Michoacán, donde murió un elemento de la Policía y otro quedó lesionado.

Alrededor de una veintena de sujetos fuertemente armados -provenientes de Jalisco- ingresaron a la cabecera municipal de Tocumbo y dispararon contra los oficiales que se encontraban en uno de los puntos de vigilancia.

Los elementos municipales repelieron la agresión, uno de ellos perdió la vida y otro más quedó grave.

"El despliegue de una fuerza federal de 14 mil elementos en el estado, no han logrado disuadir a los grupos rivales, estos cambian de zonas y métodos de intimidación de sus rivales, eso hace prever que la lucha va continuar", observó el fundador del Laboratorio de Estudios Sicosociales de la Violencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Isaac Tomás Guevara Martínez, que considera que esta guerra entre grupos criminales se va a extender.

