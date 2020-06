Inicia el lunes transición al semáforo naranja en la CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del lunes 15 de junio la Ciudad de México iniciará la transición hacia el semáforo naranja, en el marco de la epidemia por coronavirus.

Entre los diversos anuncios que realizó, destaca que el 15 de junio se termina el Hoy No Circula extendido, que se implementó por engomados pero para todos los hologramas sobre descansar un día a la semana.

Ese mismo día se reabrirán algunas estaciones del Metro y Metrobús que fueron cerradas para disminuir la movilidad en la Ciudad.

Sheinbaum anunció que el martes 16 de junio abre la industria manufacturera de lunes a jueves, lo que implica que 340 mil trabajadores regresarán a laborar.

Para el 18 de junio se abrirán los negocios locales de barrio, es decir los pequeños comercios como papelerías, salones de belleza y tiendas pequeñas de productos no esenciales que fueron cerradas.

El 19 de junio se reabrirán los servicios profesionales científicos y técnicos.

Estas reglas están basadas en la ocupación hospitalaria y no en los contagios que existan en la CDMX. Al respecto, Sheinbaum comentó que para el cambio de semáforo se debe tener una capacidad hospitalaria de 65% y en este momento se encuentra al 68%

La jefa de Gobierno señaló que en caso de que las medidas funcionen y la capacidad hospitalaria alcance el objetivo, habrá otras aperturas a partir del 22 de junio.

Se planea que para el 22 de junio se reabrirán por completo los tianguis y mercados sobre ruedas capitalinos.

Para el 23 se implementará el protocolo para la reapertura del Centro Histórico.

El 24 de junio abrirán los hoteles al 30% de su capacidad. El 25 de junio se planea que los centros comerciales reabran al 30%

Finalmente, para el 30 de junio se reabrirían las iglesias y centros de culto.

La CDMX planea ampliar la capacidad en el Centro Banamex, que fue habilitado como hospital Covid-19.