Inicia el mes del Mundial y hay 5 obras pendientes

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Ciudad de México.- Arranca junio y a 10 días de la Copa del Mundo 2026, aún quedan pendientes al menos cinco obras a las que se comprometió la administración capitalina, las cuales todavía no han sido inauguradas o cuyas entregas se aplazaron, ya que originalmente estarían listas para finales de mayo.

Uno de los proyectos más significativos que continúa en obra es el Parque Elevado de la Calzada de Tlalpan, de la plaza Pino Suárez al Metro Chabacano, que, si bien en un inicio se dijo que se entregaría el 31 de mayo, la semana que pasó, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se entregará entre el 7 y 8 de junio, es decir, unos días antes de la inauguración de la justa deportiva que tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México.

El viernes 29 de mayo, al presentar la plataforma para transparentar los gastos relacionados con las obras del Mundial, se informó que dicho proyecto, a cargo de la Secretaría de Obras, tuvo un costo de 2 mil 2 millones 399 mil 37 pesos, recursos provenientes del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad (FIMAS).

Otro proyecto pendiente es la renovación de la Línea 2 del Metro, en cuyas estaciones los usuarios sortean a los trabajadores que avanzan a marchas forzadas por concluir la obra que debió finalizar el 31 de mayo.

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