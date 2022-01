Inicia el próximo lunes la vacunación de refuerzo antiCovid para mayores de 40 años

Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), anunció que el próximo lunes 17 de enero, arrancará la aplicación de la vacuna de refuerzo contra Covid para los mexicanos mayores de 40 años.

En conferencia de prensa matutina, el secretario destacó que el gobierno federal está aplicando la vacuna en primera dosis a los niños y adolescentes a partir de los 14 años y señaló que ya inició desde hace algunas semanas en todo el país la aplicación de vacuna de refuerzo a población mayor de 60 años.

"Y el lunes debe ya de iniciar formalmente todo el país la aplicación de vacuna de refuerzo en los rangos que vayan más allá de los 40 años, y seguramente conforme vayamos avanzando de manera ordenada en la aplicación de este Plan Nacional de Vacunación se irá, como se hace en todo el mundo, abriendo a otros rangos de edad".

---"No hay casos de Covidengue"

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular de Gobernación aseveró que no se han presentado casos del denominado "covidengue".

"No tenemos nosotros el reporte del covidengue, como le llama, a veces es una expresión popular porque es COVID y al mismo tiempo alguien puede contraer el dengue en lo que está en resguardo", indicó.