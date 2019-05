Inicia en Palacio Nacional reunión entre AMLO y la CNTE

Este lunes profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Los maestros abordarán que se considere el escalafón para la entrega de promociones docentes y que sean regidos por el Artículo 123 constitucional que, entre otras cosas, quiere decir que el Estado tiene la obligación de pagar su salario a los comisionados sindicales, y que el sindicato puede participar en los procesos para asignar la entrega de plazas y promociones.

En el encuentro participan alrededor de 50 profesores integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de 24 distintas entidades del país como Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Durango, Zacatecas, y Tlaxcala entre otras.

Esta es la primera reunión de los maestros con Andrés Manuel López Obrador desde que asumió como presidente.

De acuerdo con Eloy López, dirigente de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca esta es una reunión "histórica" porque es la primera vez que la Coordinadora tiene un encuentro de esta naturaleza con un presidente en el Palacio Nacional.

"Esta reunión es histórica porque no nos hemos reunido con ningún Ejecutivo en los 39 años de la Coordinadora. No hemos entrado a Palacio. En la propuesta en específico que hemos estado insistiendo tanto que se recupere el (artículo) 123 constitucional y que en este proceso de las leyes secundarias se considere la bilateralidad sobre todo el escalafón que hemos manifestado", señaló.

"En los procesos de admisión y reconocimiento falta afinar. Falta construirlo para que podamos entender perfectamente y no se malentienda que la CNTE que los maestros democráticos solamente pretenden la rectoría o la venta de plazas que tanto se ha hecho mención", indicó.

Los maestros le entregarán un documento al presidente en el que plantearán sus demandas de cara a la publicación de la nueva reforma educativa.

"Básicamente vamos a decir por qué no estamos de acuerdo con lo que se aprobó en la reforma, las mesas de trabajo que tienen que seguir establecidas para presos políticos, expedientes, reinstalación de los cesados y todas las incidencias de todos los cesados de la República", dijo Enrique Enríquez Ibarra, dirigente de la sección 9 en la Ciudad de México.

"Esperamos ser escuchados con apertura. La coordinadora no romperá el diálogo ni las mesas de trabajo. Vamos a escuchar lo que tenga que decir el señor presidente", concluyó.