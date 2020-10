Inicia evacuación de turistas en zona hotelera de Cancún por huracán

Un promedio de 35 mil turistas, de los 49 mil 900 alojados en la zona norte de Quintana Roo deberán ser evacuado antes de las 17 horas de hoy, ante la proximidad del huracán "Delta", cuyos efectos comenzarán a resentirse a partir de las 19 horas, a través de lluvias torrenciales y vientos mayores a los 230 kilómetros por hora, informó la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur).

La titular de la dependencia, Marisol Vanegas, dijo en entrevista que tan solo en la zona hotelera de Cancún, 30 mil vacacionistas serán trasladados por los propios hoteles, a los refugios que tienen certificados por la Coordinación de Protección Civil.

Los 11 centros de hospedaje certificados como auto-refugio mantendrán a sus huéspedes en los hoteles, lo que supone que los turistas alojados en más de 100 centros de hospedaje serán movilizados.

La funcionaria indicó que el Centro de Convenciones, ubicado en Punta Cancún, fue habilitado como refugio para recibir a algunos turistas, a aquellos que se hospedan en casas en renta vacacional, como Airbnb y residentes de condominios o casas de playa, que se sientan inseguros en sus propiedades.

Para esta sede, se recomienda a las y los usuarios que lleven consigo cubre bocas, alimentos y agua.

Por separado, la alcaldesa de Cancún, "Mara" Lezama, señaló que la Capitanía de Puerto cerró el recinto a la navegación de manera total y las playas públicas están cerradas, por lo cual se llamó a la población a no subir hacia la zona turística, ni a intentar ir a las playas para tomar fotos o ingresar al mar.

Enlistó los 67 refugios habilitados, con capacidad para 16 mil 680 personas, incluido uno para personas que poseen mascotas y anunció que comenzó la evacuación de habitantes de las colonias Lombardo Toledano y Donceles 28, ubicadas en zonas bajas de la ciudad, que tradicionalmente se inundan.

También están bajo vigilancia las supermanzanas 200´s, unidades habitacionales como Tierra Maya, Paraíso Maya, Villas Otoch, La Joya, Paseos del Mar.

La munícipe subrayó que, al igual que en la zona norte del estado, a partir de las 13 horas fueron suspendidas todas aquellas labores no esenciales; a las 17 horas no podrá haber nadie en la calle y a las 19 horas comenzarán a resentirse los efectos de Delta.

El huracán categoría 4 avanza a 26 kilómetros por hora, con vientos de 215 kilómetros por hora y bandas que se extienden a mil kilómetros, absorbiendo la energía de Gamma, otro fenómeno hidrometeorológico que se ubica en la Península de Yucatán, indicó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que ubicó a "Delta", como el sistema más peligroso de los últimos 15 años en la región.

Conforme a las previsiones se espera que el centro del huracán entre por Punta Maroma, con vientos de 220 kilómetros por hora, entre Playa del Carmen y Puerto Morelos, a la 1 de la madrugada. A las siete horas de mañana estaría por Leona Vicario, permaneciendo en territorio estatal hasta el mediodía o pasadas las 14 horas.

La Conagua prevé, que al acercarse a tierra se debilite, lo que frenaría la posibilidad de que evolucione a huracán con categoría 5.

Se prevén lluvias entre hoy y mañana de 150 a 200 milímetros, con rachas de 215 a 260 kilómetros por hora y oleajes de tres a seis metros, con una marea de tormenta de 1 a dos metros.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó será suspendido el suministro de energía eléctrica durante esta noche, para evitar afectaciones mayores y se prevé que el protocolo de restablecimiento sea gradual: primero, enlaces con las redes de transmisión; posteriormente, subestaciones que alimentan servicios prioritarios y que afectan a la comunidad y de ahí, la población en general.

En tanto, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, abrió la posibilidad de que el Aeropuerto Internacional de Cancún y el de Cozumel, dejen de operar a partir de las 20 horas, lo cual -remarcó- no está decidido, por lo que recomendó esperar a la información que aporte el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).