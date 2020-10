Inicia IMSS vacunación contra influenza el 9 de octubre

Una semana después de que arrancó la campaña de vacunación contra influenza, la dosis de inmunización llegará al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En conferencia de prensa, el director general del organismo, Zoe Robledo Aburto, informó que la vacuna contra influenza estará disponible en las Unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a partir del 9 de octubre.

Invitó a los grupos vulnerables, entre los que se encuentran personas con obesidad, diabetes, cáncer, VIH, asma, niños menores de 5 años, adultos mayores y mujeres embarazadas acudir a su clínica y solicitar la dosis.

Mencionó que es importante que aquella población que no se encuentre en alguna de estas situaciones eviten solicitar la vacuna porque el objetivo es ofrecer la máxima protección a las personas con mayores riesgos de complicaciones graves o muerte por la enfermedad respiratoria.

"Hay que ser muy conscientes que la campaña de vacunación no es universal y que va dirigida a proteger a quienes más necesitamos cuidar, a quienes pueden tener mayor probabilidad de una condición grave en caso de contagio".

Por su parte, el director de Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja Aburto, informó que al 6 de octubre, 62% del personal de salud del Instituto de los 371 mil 390 trabajadores en unidades médicas, ha recibido la inmunización que los protege contra la influenza estacional.

"Llevamos 232 mil 90 trabajadores vacunados; de estos, 67 mil son médicos, 82 mil enfermeras, poco más de 7 mil técnicos y 47 mil paramédicos. Esperamos cubrir al 100% de trabajadores este viernes", subrayó.

Borja Aburto indicó que la meta en el régimen ordinario e IMSS-Bienestar es aplicar 14 millones 400 mil vacunas, de las cuales ya se tuvo la primera entrega de 400 mil dosis que ya se aplican al personal de salud; la segunda entrega de 940 mil dosis está en proceso y concluye el 9 de octubre.

En la tercera entrega serán liberadas 1 millón 500 mil dosis que van a ser distribuidas el 14 de octubre en Unidades de Medicina Familiar y puestos de vacunación en hospitales y, finalmente, el 30 de noviembre se distribuirán 11 millones 500 mil dosis que se encuentran en proceso de evaluación.

Afirmó que la distribución de las vacunas es un proceso complejo puesto que se fabrican, envasan y etiquetan en diferentes países y para llegar a México, tienen que pasar un periodo de evaluación de calidad de la vacuna.

"Tenemos que estar seguros que la vacuna que se aplique a los mexicanos cuente con la calidad suficiente y es por eso que no empezamos todas las instituciones a vacunar de manera pareja el 1 de octubre, porque la distribución ha sido diferenciada", afirmó.

Señaló que en las Unidades de Medicina Familiar, a partir del viernes 9 de octubre, la vacuna contra la influenza se aplicará de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, y en módulos semifijos instalados en UMF, hospitales, de lunes a domingo de 8:00 a 16:00 horas.