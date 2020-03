Inicia juicio político contra Rosario Robles en San Lázaro; buscan inhabilitación por 20 años

El pleno de la Cámara de Diputados se erigió como órgano de acusación en el juicio político que se sigue contra a la ex titular de Sedesol y de Sedatu en la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga y con el que se busca inhabilitarla por 20 años como servidora pública.

Este miércoles, el pleno de San Lázaro con 265 votos a favor, 0 abstenciones, y 0 en contra, aprobó el procedimiento contra la ex funcionaria federal, y los diputados federales conocieron las conclusiones de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados en la que determinó "ha lugar" con el juicio político contra Robles Berlanga.

En caso de avalarse en el pleno de San Lázaro, la acusación se hará ante el Senado de la República por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicios de sus funciones de secretaría de despacho durante el periodo del 1 de diciembre del 2012 y el 30 de noviembre del 2018.

Además, acusa que violó los artículos 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento.

Cabe recordar que desde noviembre del año pasado la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados avaló iniciar el proceso de juicio político contra la ex titular de Desarrollo Social y Sedatu, Rosario Robles Berlanga por el presunto desvío de 7 mil millones de pesos de la llamada "Estafa Maestra".

"Se considera que hay elementos suficientes para formular la acusación en contra de la C. MARÍA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA TAMBIÉN CONOCIDA COMO ROSARIO ROBLES BERLANGA, ya que se configuran acciones y omisiones graves en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, por las violaciones sistemáticas a los presupuestos de la Administración Pública Federal, particularmente a los de las Secretarías de Desarrollo Social; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que se sugiere que se imponga a la hoy encausada la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público por veinte años", explica un resolutivo de la Sección Instructora.

En esta sesión no acudirá Rosario Robles a San Lázaro y en su lugar acudirá su abogado: Alberto Javier Sánchez.