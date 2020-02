Inicia Morena disputa judicial por dirigencia

La dirigencia de Morena comenzó a disputarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al cual Yeidckol Polevnsky acudió a defender su permanencia al frente de ese partido y a acusar de ilegal la designación de Alfonso Ramírez Cuéllar.

A su vez, Ramírez Cuéllar aseveró que defenderá la legalidad de su designación y de los acuerdos tomados por el VI Congreso Nacional del 26 de enero, con la advertencia de que "Morena está convertido en un zombie por tanto conflicto interno, y no debe seguir como una rémora del gobierno federal".

Por separado, este martes, ambos morenistas se ostentaron como los presidentes nacionales del partido que es mayoría en el Congreso de la Unión, ostenta el gobierno federal, siete gobiernos estatales y controla 20 de 32 congresos locales.

También siguió la disputa financiera, pues mientras Polevnsky insistió en auditar al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y a los 32 Comités estatales para verificar que no haya irregularidades ante la presunción de que son "caja chica" del Instituto Nacional de Formación Política (INFP) morenista, el director de éste, Rafael Barajas, le exigió pruebas de supuestas anomalías.

El litigio implica, por ahora, juicios de todos contra todos, y sólo en la Sala Superior del TEPJF se registraron 74 impugnaciones contra la convocatoria a Congreso Nacional y la presidenta del Consejo, Bertha Luján y ocho contra las resoluciones de ese Congreso morenista.

También se promovieron tres juicios ciudadanos contra Polevnsky y la decisión de nombrar, antes del Congreso, nuevos integrantes del CEN para controlar las decisiones.

Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta, dijo que es víctima de una "campaña de odio" en su contra e informó que presentó 25 alegatos sobre la ilegalidad del Congreso.

Además de anomalías en la convocatoria (también impugnada), hubo deficiencias como la "falsa" integración del quórum, pues de manera ilegal, sostuvo, Luján "eliminó" consejeros (de 300 a 260) para reducir el margen para alcanzar quórum.

Acusó violación a los derechos políticos de todos los secretarios del CEN que el Congreso removió sin causa justificada, sin proceso sancionador respectivo, ni respeto al debido proceso, razón por la que recurrieron al TEPJF.

Disputan recursos. En otro frente, éste por el financiamiento que recibe Morena, el director del INFP, Rafael Barajas, rechazó irregularidades o que use a los comités estatales como "caja chica"; retó a Polevnsky a presentar pruebas y a tomar un curso de ética de forma urgente.

"Una vez más Polevnsky miente, el instituto no ha recibido dinero alguno de los comités estatales ni mucho menos los ha usado como su caja chica" se defendió. Expuso que nadie en el instituto cobra y sólo apoyan actividades de Morena en los estados.

Es inexplicable que "una dirigente encumbrada se embarque en una guerra legal y mediática (...) Yeidckol ha hecho todo por bloquear la formación de cuadros, desde el INFP la invitamos de urgencia a tomar unos cursos de ética", demandó Barajas.