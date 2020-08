Inicia PAN expulsión de involucrados en videoescándalo sobre Lozoya

El líder nacional del PAN, Marko Cortés adelantó que se va a iniciar el proceso de expulsión de Guillermo Gutiérrez Badillo, militante del PAN desde el 2005, quien trabajó en el Senado en la pasada administración, y hasta ayer, se desempeñaba como secretario particular del gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez Servién y quien pareció en un video recibiendo fajos de billetes, presuntamente relacionados con el caso del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya.

En conferencia de prensa virtual, Marko Cortés acusó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador está haciendo, lo que hacía el PRI en el pasado: haciendo política con la justicia, pues ha tratado de difamar al adversario, a la oposición que es la que le puede ganar a Morena.

El panista michoacano le exigió al titular del Ejecutivo que se concentre en gobernar, y con todo lo que los mexicanos le exigen que es salud, economía y seguridad, porque su sexenio, ya es un sexenio perdido.

En la charla virtual, el panista michoacano dijo que México debe continuar siendo un país con el estado de derecho y exigió un investigación con los implicados, pero que sean los tribunales que hablen con sus decisiones.

Además, pidió a López Obrador que deje actuar a la Fiscalía General de la República y en su momento al Poder Judicial de la Federación.

Dijo que está a favor de que se investigue el contenido de este video, "estamos a favor de la transparencia y la legalidad, que se cuide el debido proceso, que se haga justicia y no como el Presidente lo hace" y agregó que López Obrador hace politiquería.