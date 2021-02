Inician análisis para regulación de Facebook y Twitter

Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación (Segob), informó que la dependencia a su cargo, por medio de la Unidad de Normatividad de Medios, inició el análisis para una posible regulación de redes sociales y sus empresas, esto, luego que Twitter suspendiera varias cuentas, algunas de ellas afines a la 4T.

En conferencia de prensa la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aseguró que se respetará el derecho a la libertad de expresión, pero, apuntó, también se defenderán los derechos de terceros, "porque ningún derecho humano es absoluto".

"Sí tengo conocimiento de que se cancelaron estas cuentas, desde luego que sí tengo conocimiento. Di la instrucción en la Unidad de Normatividad y Medios que me hicieran un estudio sobre la posibilidad de regular a este tipo de empresas.

"Siempre regular es importante, yo creo que defender la libertad de expresión en todos los sentidos, segundo también defender los derechos de terceros y la afectación que se pudiera tener esta libertad de expresión respecto de los derechos de terceros, porque ningún derecho humano es absoluto, todos los derechos humanos tienen restricciones como cuando se afectan a terceros, cuando se afecta la paz social, en fin", aseveró.

Buscan experiencia internacional

En Palacio Nacional, Sánchez Cordero indicó que en Gobernación se busca conocer la experiencia internacional en la regulación de este tipo de empresas.

"Tenemos ya un equipo de colaboradores en la Unidad de Medios, con Roberto Duque para avanzar cuando menos en algún tipo de reflexiones, y sobre todo analizar el contexto mundial de la regulación o no de las redes sociales, que países han avanzado, que países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos, un derecho comparado para saber exactamente cómo están siendo reguladas en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo, subrayó, cómo podemos avanzar en algún tipo de regulación", dijo.

El pasado 28 de enero, el director de Política Pública de Twitter México y América Latina, Hugo Rodríguez Nicolat, habló ante medios de comunicación luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiriera a él como panista y un día después se suspendieran varias cuentas en la plataforma, algunas de ellas afines a la 4T.

Rodríguez Nicolat explicó que la suspensión de diversas cuentas, entre ellas las de @Miriam_Junne, @ElReyTuitero y @LOVREGA, se debió a tres razones principales.

Una de ellas es la creación de cuentas múltiples de una persona con el mismo fin, otra es que se tratan de cuentas automatizadas y la tercera es que se trataba de cuentas falsas.

"Es como si fueran acarreados digitales", explicó en conferencia remota ante medios de comunicación.

En el salón Tesorería, Olga Sánchez Cordero indicó que también se busca conocer la propuesta de iniciativa que presentará el coordinador de Morena, Ricardo Monreal "y en su momento, y en su caso, apoyarla".

"Sin duda alguna, sí quisiéramos conocer la iniciativa que va a presentar el coordinador Monreal y nosotros ya estamos en el estudio de la regulación o no de este tipo de redes sociales, y de empresas que se dedican a estas redes sociales. La respuesta es sí", recalcó.

Debate inevitable

Este fin de semana, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), indicó que la regulación y establecimiento de los límites de actuación de las empresas privadas dueñas de las redes sociales es un debate inevitable, y el Poder Legislativo no puede ser omiso.

En un video que publicó en sus redes sociales, el legislador morenista señaló que las empresas privadas propietarias de las redes sociales, como Twitter o Facebook, por ejemplo, prestan este servicio por medio de internet, a través de las redes públicas de telecomunicaciones.

"Las empresas privadas propietarias de las redes sociales prestan este servicio por medio de internet, a través de las redes públicas de telecomunicaciones, y al estar sujetas a un régimen de interés público, se considera que su regulación debe implementarse en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión", dijo Monreal Ávila.

"Es un debate ineludible, un debate inevitable. El Poder Legislativo no puede ser omiso y ser indiferente ante la violación de este derecho fundamental de la libertad de expresión", aseguró.