Inician búsqueda de joven alpinista en el volcán Iztaccíhuatl

Una alpinista de 24 años de edad que desde el 30 de abril pretendía escalar el volcán Iztaccíhuatl se encuentra desaparecida y rescatistas iniciaron su búsqueda, pero hasta la tarde de este domingo no habían tenido éxito.

La montañista, estudiante de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se internó por el parque "Dos Aguas", ubicado en la delegación de San Rafael, municipio de Tlalmanalco, la mañana del martes y según sus planes debió bajar el jueves 2 de mayo pero no lo hizo.

"Mi hija está extraviada desde el día 30 de abril, ella quería venir a festejar su cumpleaños vino sola, tenía planes de regresar el día 2 de mayo como a las 6 de la tarde, al ver que no llegaba pues hablé por teléfono aquí a la caseta para saber qué estaba pasando y pues no se vino a registrar la salida", contó Melissa, madre de Haydee, la deportista de alto rendimiento.

Al no tener noticias de ella sus familiares y amigos se movilizaron para participar en su búsqueda desde el fin de semana.

"Hablé por teléfono con las personas al otro día que estuvieron aquí y dieron positivo que sí la vieron, que sí estaba el día primero de mayo aquí en la cascada, el miércoles aquí la vieron, pero que iba de subida. Yo siento que está lastimada que por ahí debe de estar, no sé y ya es mucho tiempo 4 días, el frío, sin comer, estoy muy preocupada, estoy en la desesperación", dijo su madre.

Integrantes de los grupos de auxilio de la dirección de Aeronáutica Civil, Rescate México, Agreste San Rafael, así como de la Policía de Alta Montaña del Estado de México y de Protección Civil mexiquense recorren varios parajes del Iztaccíhuatl para tratar de localizarla.

"Tenemos desplegados a 45 elementos entre Cruz Roja, Búsqueda y Salvamento Rescate San Rafael que fue el que inicialmente inicio la búsqueda, tenemos unidades allá arriba, ya se hizo un recorrido a la Cascada de los Diamantes, la Cascada Escondida, la del Negro, pasamos el acueducto", explicó Jacobo Soto, coordinador regional de Protección Civil del Estado de México.

La tarde de este domingo regresaron los rescatistas que participaron en las labores de búsqueda y dijeron que los perros que emplearon para ubicar a Haydee encontraron una blusa de ella a 20 metros del paraje Casa de Piedra.

Los familiares de la joven alpinista confirmaron que esa prenda es de ella. Este lunes por la mañana se reiniciará su búsqueda.