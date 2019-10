Inician búsqueda de restos en expenal de Topo Chico

Monterrey, NL.- Con el uso de las tecnologías más avanzadas y la participación de personal especializado, inició la búsqueda de restos humanos en el terreno de 10 hectáreas donde estuvo el penal de Topo Chico, cerrado el pasado 30 de septiembre, informó el secretario de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua.

"Se buscará en todo el terreno, incluso debajo del concreto, así como en las tuberías del drenaje pluvial y sanitario, pero siempre ateniéndose a situaciones reales y no a leyendas, a fin de encontrar o descartar restos humanos en el predio", indicó.

Fasci Zuazua aseguró que se cuidarán los aspectos de seguridad y salud de todas las personas que participen en estas labores, además de los familiares de desaparecidos que integran los colectivos de la entidad.

"Ante los riesgos sanitarios que prevalecen, se restringirán las visitas de ciudadanos como lo había anunciado el gobernador Jaime Rodríguez el día del cierre, aunque el gobierno estatal mantiene el interés de que la gente se sensibilice sobre el tema penitenciario", indicó el secretario de Seguridad Pública.

"Tenemos que tener bien claro, si hay leyendas o no, no nos interesa, sólo realidades; si encontramos o no restos humanos", declaró. De acuerdo con lo planeado, todas las áreas del reclusorio serán revisadas y dependiendo de cada zona será el equipo a utilizar, pues, por ejemplo, los caninos ayudan a detectar restos de no más de dos años, y para los drenajes pluviales o sanitarios se tiene que hacer una inspección técnica con drones.