Inician búsqueda de restos humanos en expenal de Topo Chico

Con el uso de las tecnologías más avanzadas y la participación de personal especializado se llevará a cabo la búsqueda de restos humanos en el terreno de 10 hectáreas que ocupaba el penal del Topo Chico, aseveró el secretario de Seguridad del Estado de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua.

En entrevista al acudir al clausurado reclusorio para el inicio de los trabajos primero en una fase de planeación, organización y supervisión, el funcionario señaló que se buscará incluso debajo del concreto, así como en las tuberías de drenaje pluvial y sanitario, siempre ateniéndose a "situaciones reales y no a leyendas", a fin de encontrar o descartar restos humanos en el predio.

Fasci Zuazua dijo que se cuidarán especialmente los aspecto de seguridad y salud de todas las personas que participen en estas labores, además de los familiares de desaparecidos que integran los colectivos de la entidad.

Por lo anterior dados los riesgos sanitarios que prevalecen en el terreno que ocupó el penal del Topo Chico, se restringirán las visitas de ciudadanos, aunque el gobierno estatal mantiene el interés de que la gente se sensibilice sobre el tema penitenciario.

Aldo Fasci reconoció que no hay algún indicio o hecho concreto que les permita presumir la presencia de restos humanos en donde estuvo el reclusorio; pero se tiene que brindar certeza a los familiares de desaparecidos para descartar o confirmar si hay o no hay.