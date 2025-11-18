logo pulso
Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Inician comisiones del Senado dictamen de reformas sobre extorsión

El Senado busca elevar penas y cerrar espacios legales de bandas extorsionadoras. Detalles aquí.

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 09:06 p.m.
A
Inician comisiones del Senado dictamen de reformas sobre extorsión

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado iniciaron la sesión donde se prevé aprueben el dictamen a la minuta de nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece una penalidad superior a la aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 29 de octubre.

La modificación principal al proyecto avalado en San Lázaro consiste en elevar el tipo penal básico 15 a 25 años, ello para evitar que en los estados donde están purgando la pena de cárcel y en donde el tipo penal es más alto que el que tendrá la nueva ley, podrían salir en libertad.

De acuerdo con el proyecto de dictamen, el objetivo es fijar estándares uniformes para todo el país y cerrar los espacios legales que han permitido la operación de bandas dedicadas a este ilícito, tanto en calle como desde centros penitenciarios.

Se establece que las penas aumentarán significativamente cuando la extorsión se cometa con violencia, cuando se realice a través de amenazas que pongan en riesgo la vida o cuando el delito sea perpetrado desde un centro de reclusión, modalidad que se ha convertido en una de las principales fuentes de operación de grupos criminales.

La iniciativa busca que las entidades federativas armonicen sus legislaciones para evitar que la extorsión continúe siendo un delito con altos niveles de impunidad y sanciones dispares. También contempla mecanismos para mejorar las investigaciones, fortalecer la coordinación entre fiscalías y garantizar la atención a víctimas.

Se prevé que luego de su aprobación en comisiones, el dictamen se presente ante el pleno este miércoles, donde será avalado con el apoyo incluso de algunos senadores de oposición, dada la urgencia de frenar este delito, que afecta a productores agrícolas, comercios, empresas, transportistas y ciudadanos en todo el país.

