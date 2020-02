Inician en Hidalgo construcción de sucursales del Banco del Bienestar

Arranca en el municipio serrano de Chapualhuacan Hidalgo la construcción de una de las 117 de las sucursales del Banco del Bienestar, donde los beneficiarios de programas sociales del gobierno podrán retirar sus apoyos, así como remesas, señaló el delegado de Programas Sociales del Gobierno Federal, Abraham Mendoza Zenteno.

Precisó que en Hidalgo de los 84 municipios más de 50, no cuenta con servicios financieros sobre todo en comunidades apartadas, por lo que de 103 sucursales que se tenían programadas para esta entidad, se ampliará a 117.

Señaló deberán de quedar construidas este año, pero de no contar con el tiempo suficiente, al menos unas 60 tendrán que estar ya en funcionamiento. Hay lugares donde existe una población de 70 por ciento de mujeres como es Pacula, debido a que los hombres salen como migrantes y las mujeres requieren de sitios donde cobrar las remesas.

Antes dijo era imposible que este tipo de municipios por su lejanía o poca población contaran con sucursales bancarias, sin embargo, ahora podrán acceder a este tipo de servicio.

Recordó que los terrenos donde se construye estas sucursales son donadas y además. también se recurrirá a los sitios que pertenecen al gobierno federal.

Ya hay predios en lugares como Metepec, Xochitlan, Tepeapulco y Chapulhuacan donde ya se comenzó con la construcción de la sucursal.

El funcionario destacó que se cuenta actualmente con alrededor de 50 propuestas de terrenos que serán valorados para que sean ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes construyan estas sucursales.

Refirió que no sólo se tiene proyectada la sucursal del Banco, sino que se trata de un desarrollo integral por lo que también se contará con espacios de convivencia y una tienda del Sistema Alimentario Mexicano para con ello regresar al tejido social.