Inician trabajos para transferir la PF a la Guardia Nacional

Los trabajos para transferir gradualmente la Policía Federal (PF) a la Guardia Nacional (GN) iniciaron este miércoles y en un principio se integrará a la GN las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería.

Durante el acto de inicio, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño reiteró que a los elementos de la corporación se les respetarán sus derechos y sus condiciones de seguridad social al ser transferidos a dicho cuerpo de seguridad.

Acompañado del comandante de la GN, el general Luis Rodríguez Bucio; los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crecencio Sandoval y la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, Durazo Montaño agradeció el profesionalismo y trabajo realizado por los integrantes de la Policía Federal y recordó que todas las dependencias que requirieron el respaldo de esta corporación encontraron una colaboración, no solo institucional sino una actitud generosa que ayuda al cumplimiento de las tareas.

El titular de la SSPC reiteró que la Guardia Nacional es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad que brindará apoyo constante a la seguridad pública en las entidades federativas y municipios, el cual contará con niveles de profesionalización y disciplina sin precedentes, ya que sumará las fortalezas que tienen la Policía Naval y la Policía Militar.

Al reconocer la trayectoria de la Policía Federal, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio destacó que la institución ha tenido muchos logros, una gran cantidad de fortalezas que se deben transferir a la GN, una experiencia, dijo, que no se puede perder porque sería empezar de nuevo.

"Todos los elementos de la Policía Federal están invitados a sumarse a ese proyecto, de corazón los invito a sumarse a este proyecto", indicó.

Agregó que "la misión es mejorar, atender la seguridad pública del país, como militar he aprendido tres tareas primordiales: cumplir con la misión, ver por el bienestar de su personal y mantener en buenas condiciones todo el material que se dispone".

El general en proceso de retiro ofreció su "máximo esfuerzo para la construcción de la Guardia Nacional, porque la sociedad considera que es uno de los pasos necesarios para mejorar la situación de seguridad pública en el país".

Por su parte, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, ofrecieron a Rodríguez Bucio su apoyo incondicional en recursos humanos y materiales, además reiteraron su disposición de trabajar conjuntamente por la seguridad del país.