Iniciarán pruebas de voto electrónico para mexicanos en el extranjero

En enero próximo el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará demostraciones de prueba del sistema de voto electrónico para mexicanos residentes en el extranjero, con el fin de que pueda ser auditado y entre en funciones en las elecciones federales de 2021.

Así lo informó el presidente de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, el consejero Enrique Andrade González, quien recordó que el objetivo de someterlo a auditorías, como prevé la ley, es ofrecer a todos los actores políticos la certeza necesaria para que en 2021 pueda emplearse.

"A partir de los primeros meses del próximo año 2020 tendremos ya el mecanismo de voto electrónico para mexicanos residentes en el extranjero, y a partir de enero lo podemos empezar a demostrar, lo podemos empezar a llevar, tanto en México, como en Estados Unidos, para que se pueda probar y desde luego, para que se pueda auditar", expuso.

En el marco de la mesa de Diálogo Acciones en favor de la representación política de la comunidad migrante en México, organizado por el INE, Andrade recordó que los connacionales que residen fuera del país deben gozar de todos los derechos.

"Tienen derecho de voto, derecho de ser votados, como lo dispone el artículo 35 constitucional. No por vivir fuera del país se tienen menos derechos o se tienen derechos restringidos", por lo que el INE debe garantizar que puedan votar y ser votados.

En ese sentido se pronunció por lograr la figura del diputado migrante para las elecciones del 2021, ya que hay países como Colombia, con 2.7 millones de migrantes en el exterior, que cuenta con cinco diputaciones en su Congreso, al igual que Italia o naciones como Croacia, Francia, Portugal y República Dominicana.

"El no hacerlo es seguir dejando olvidados a estos ciudadanos mexicanos migrantes" y por eso "es necesario darles voz, voto, visibilizar su situación en México y en Estados Unidos".

Tanto Andrade como el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Ballados Villagómez, lamentaron la decisión del Congreso de la Ciudad de México de eliminar la figura de diputados migrantes, misma que permitía a éstos el derecho a votar y ser votados.

Esto atenta contra el principio de progresividad de los derechos, expuso el consejero Enrique Andrade, al referirse a la decisión del Congreso de la Ciudad de México de eliminar la figura de diputado migrante con el argumento de que hay poca participación.

Además dijo que en el INE se tiene convicción de ser más incluyentes y toca a los legisladores sentar las bases "para quitarnos de este círculo vicioso en el que votar es difícil, entonces no votan tantas personas y parece que no hay interés, entonces hay que romper ese círculo y generar incentivos desde el legislativo para mejorar esta representación, que la comunidad migrante al sentirse representada participe de manera más efectiva".