Iniciativa de Sheinbaum dificulta a capitalinos acceso a vivienda

Aún y cuando la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, argumenta que fomentará la construcción de vivienda que favorezca a las personas en situación de pobreza, la realidad es que cada vez complica más que el trabajador pueda comprar un inmueble, pues pretende incrementar entre 11% y 20% su valor de adquisición.

Así lo revela su iniciativa para reformar la Ley de Vivienda, la Ley de Desarrollo Urbano, el Código Fiscal y la Norma 26, que forma el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, donde los únicos beneficiados serán las empresas constructoras e inmobiliarias, pues les otorga "beneficios fiscales" y todo tipo de acciones.

Prueba de ello, es que mientras la actual Ley de Vivienda, en su artículo 5, fracción LV, sobre "Vivienda de Interés Popular", establece: "La vivienda de cuyo precio de venta al público es superior a las 5,500 veces la Unidad de Cuenta –en realidad se refiera la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s)--, y no exceda de 9,000 Unidades de Cuenta".

Ahora, la jefa de Gobierno propone: "Vivienda de cuyo precio de venta al público sea superior a las 6,000 veces de la Unidad de Cuenta y no exceda las 10,800 veces al valor diario de dicha Unidad".

Es decir, si antes las personas podrían adquirir una vivienda con valor mínimo de 483 mil 948 pesos y máximo de 806 mil 580 pesos, de aprobar el Congreso local la propuesta de Sheinbaum Pardo, ahora el trabajador tendría que pagar entre 537 mil 720 hasta 967 mil 896 pesos, lo que representa un incremento de 11% al 20%.

Sin embargo, mantiene el costo de los derechohabientes de alguna institución de social (como IMSS e ISSSTE) para comprar una vivienda, cuyo costo no podrá ser mayor a las 21,000 UMA´s --es decir, un millón 882 mil 20 pesos--, como lo establece la fracción LVII del mismo artículo 5 de la citada ley.

Además, la iniciativa propone adicionar la fracción LX a dicho artículo 5, relacionado con "Vivienda Sustentable", en el que establece: "Vivienda cuyo precio de venta al público es superior a 10,800 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA's) vigente y no excede de 17,314 UMA's".

En la explicación de motivos, señala que su administración ha considerado como tema prioritario el "Derecho a la Vivienda", consagrado en las Constituciones federal y local, que establecen a los ciudadanos "el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, con condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros, que cuente con infraestructura y servicio básicos...".

De igual forma, recordó que 4 de noviembre de 2019, creó el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 (PRUVI), "que tiene por objetivo desarrollar instrumentos económicos, técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales y sociales que estimulen la producción de vivienda, prioritariamente la producción social de hábitat y el espacio público, que permitan la materialización del derecho a la vivienda adecuada e incluyente".

En la iniciativa, que presentó ante el Congreso local, la jefa de Gobierno aclara que el PRUVI, "busca la reactivación de la industria de la construcción y de la economía en general, hacer efectivo el derecho a la vivienda al general su producción incluyente, así como la revisión y simplificación de trámites".