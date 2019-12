Iniciativa sobre Estado laico "está muerta": Polevnsky

Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, consideró que la iniciativa de la senadora Soledad Luévano, que propone eliminar el principio de separación entre la Iglesia y Estado "está muerta", por la postura que emitió al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Confió que por congruencia, ninguno de los legisladores de Morena pretenda ir en contra de la visión del mandatario nacional.

Durante una visita de trabajo por Zacatecas, la dirigente nacional de Morena insistió y coincidió con López Obrador al señalar que ese no es tema y está más que superado; aseguró que es garantía que dicha iniciativa simplemente se hará a un lado.

Sin embargo, dijo que en su calidad de dirigente nacional de ese partido buscaría a la legisladora federal zacatecana para pedirle que escuche la recomendación del Presidente, misma que se basa en los principios juaristas que se apoya la laicidad.

Yeidckol Polevnsky indicó que también buscará a la senadora para darle los lineamientos de Morena, al mencionar que "los patos no le tiran a las escopetas", al aclarar que es el partido el que da los lineamientos y no al revés.

Ante esto, procedió a dar lectura al artículo 38 del partido Movimiento de Regeneración Nacional: "El Comité Ejecutivo Nacional establecerá los lineamientos fundamentados en los documentos básicos de Morena, que regulen la actuación del gobierno y grupos parlamentarios de Morena".