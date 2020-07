"Injustos, dichos de López-Gatell sobre rebrotes de Covid", señala gobernador de Aguascalientes

Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, culpara a los estados del surgimiento de rebrotes del Covid-19 y la falta de transparencia en los casos registrados, el gobernador Martín Orozco Sandoval informó que hablará con él para aclarar cada uno de los puntos.

"No sé qué otros datos, ya nos aclarará el doctor Gatell, aunque después del viernes, que nos avienta la pelotita, ha estado corrigiendo", acotó.

Orozco Sandoval, quien hasta este domingo presidiera la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), consideró injusto lo manifestado por López Gatell porque en realidad son los gobernadores los que están resolviendo el problema de salud con recursos ordinarios.

"Decimos 'en Goan', atendiendo una causa extraordinaria con recursos ordinarios porque se tuvieron que hacer ajustes, se están sacrificando otros proyectos", agregó.

Comentó que la semana pasada solicitó una videoconferencia con López Gatell después de que responsabilizara a los estados del surgimiento de rebrotes, y se agendó para la tarde de este martes con la presencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

Mencionó que el gobierno federal tiene una gran responsabilidad en el tema de salud, que es el mayor problema de México como país en ese ámbito.

Con relación al señalamiento de López Gatell por las inconsistencias en las cifras de los estados sobre el Covid-19, resaltó que Aguascalientes se ha manejado con transparencia, "no ocultamos nada".

Dijo que en lo que se refiere al Hospital Hidalgo (Covid) no se oculta nada, son las cifras que se proporcionan y a la vez se entregan los números que son aportados por el IMSS, por el que no puede responder.

"Nuestra obligación está bien cumplida y con una gran calidad como es en el hospital Hidalgo, que se ha llevado una medalla porque tiene los índices más bajos en letalidad".