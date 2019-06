INM, en proceso de "limpia" por corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el Instituto Nacional de Migración había actos de corrupción, por lo que se está en proceso de "limpiar" la institución y que hasta el momento se han dado de baja a 500 elementos de la institución.

En Palacio Nacional, el Ejecutivo federal indicó que el proceso de despedir a trabajadores que no cumplían con los estándares de confianza fue lento lo que debilitó el funcionamiento del organismo.

"Nosotros heredamos un gobierno en donde predominaba, imperaba la corrupción y tenemos todavía instituciones del gobierno con problemas de corrupción. Una de esas instituciones es el Instituto de Migración y lo estamos limpiando. Por eso no se tenían los elementos suficientes, porque se le dio de baja a cerca de 500 elementos. El proceso de sustitución se demoró, fue lento y eso debilitó más todo el trabajo que realiza el Instituto de Migración".

"Entonces, sí heredamos esa situación de corrupción en ese instituto, en aduanas, en todo el gobierno. Estamos limpiando y esa labor lleva tiempo, pero sí incluye limpiar de corrupción", dijo.

Aseguró que debido a que se aprobaron reformas constitucionales se creó la Guardia Nacional, "que nos vino a significar un gran apoyo, porque ahora hay un desplazamiento de la Guardia Nacional. Ya teníamos el plan, como aquí lo mencionó Marcelo, de desplegar la Guardia Nacional en coordinaciones en la frontera y en todo el país. Son 266 coordinaciones territoriales, porque no teníamos elementos".

En tanto que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que el Instituto Nacional de Migración está en un proceso de reajuste porque, señaló, había fenómenos de corrupción muy graves.

"Entonces ahora vamos a tener que atender esta situación emergente, al mismo tiempo que podemos vigilar que no se reproduzcan modelos de corrupción que ya hemos visto incontables veces".