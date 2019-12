Inmoviliza Cofepris vacunas porque no garantizan protección contra rubéola

La secretaría de Salud ordenó la "inmovilización y la no aplicación" de un lote de vacunas doble y triple viral que protegen contra sarampión, rubéola y parotiditis porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó que garantizan parcialmente la protección contra rubéola.

La dependencia encabezada por Jorge Alcocer Varela informó que las vacunas aplicadas de octubre a la fecha "protegen adecuadamente contra Sarampión y Parotiditis en tanto que, garantizan parcialmente la protección contra rubeola".

Aunque destacó que estos datos son preliminares, porque por reglamento la comisión debe hacer una segunda evaluación, la SSA pidió a las secretarías de salud de los estados, la inmovilización preventiva de las vacunas, lo cual no implica destruir lotes.

"En virtud de que ambas vacunas pasaron las pruebas de seguridad, no existe riesgo de daño a la salud para las personas que fueron vacunadas, la vacuna generará la protección esperada contra Sarampión y Parotiditis", resaltó la secretaría federal.

Con respecto a la rubéola, el riesgo de que se presenten casos porque la vacuna no generó protección es bajo, puesto que en abril del 2015, la región de las Américas fue la primera región del mundo en ser declarada libre de transmisión endémica de esta enfermedad y por lo tanto el virus no está circulando en nuestro territorio.