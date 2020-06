Inoportuno hablar de alianzas cuando la gente está muriendo: PRI

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, pidió prudencia, serenidad y responsabilidad a los partidos políticos que ya están hablando de temas electorales cuando la gente se está muriendo por la pandemia del Covid-19 en nuestro país.

En entrevista, René Juárez dijo que se tiene que hacer todo para evitar que la gente se muera, de evitar rebrotes y contagios, por eso definió que el tema electoral a él no le preocupa, ni le inquieta.

"Hay que evitar que se siga muriendo la gente. A mí me parece que es lo más importante, evitar que la gente se siga muriendo, porque ya van más de 18 mil defunciones, y sin considerar el subregistro. Entonces, primero eso. Segundo, hay que ocuparnos de ver que no se siga quedando la gente sin ingresos, sin empleo, porque eso implica que no tendrá para comer. Y tercero, hagamos las cosas con prudencia, con serenidad y con un amplio sentido de responsabilidad. Cuando tenga que llegar lo electoral, hablamos de lo electoral. Pero me parece verdaderamente inoportuno estar hablando de un proceso electoral cuando la gente se está muriendo", explicó el líder parlamentario del PRI.

Este martes, el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés reveló que hay un planteamiento formal para sus homólogos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila; y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, para ir en alianza en por lo menos de 75 a 100 distritos federales para la renovación de la Cámara de Diputados en las próximas elecciones federales y así arrebatarle la mayoría a Morena en el 2021. Pero, hasta este momento, en lo federal, es decir, para la Cámara de Diputados, no está contemplada una alianza con el PRI.

Presidencia de la Cámara

En este contexto, René Juárez dijo que tiene total y plena confianza de que se va a respetar el acuerdo fundacional que le dio vida a la Cámara de Diputados y en que se va a honrar la palabra de que es el tricolor quien tiene que encabezar la Mesa Directiva para el Tercer Año de la 64 Legislatura.

"En relación al tema de la Mesa Directiva. Yo tengo total y absoluta confianza que se va a respetar el acuerdo fundacional, que se va a honrar la palabra. Eso es lo que más le conviene a la Cámara de Diputados, es decir, que sea el PRI quien presida la Mesa Directiva en este último año. Entonces, lo que pueda hacer, decida hacer cualquier diputado, diputada, de cualquier partido, pues una decisión personal, individual, y qué bueno que lo hagan. Es decir, eso no está en mis manos ni promoverlo, ni evitarlo", dijo el priista guerrerense.

Pero advirtió que si se quiere generar un conflicto de gobernabilidad, al incumplir el acuerdo, al no cumplir la palabra y generar ruido innecesario, "pues estarán en su derecho y nosotros estaremos en nuestro derecho de hacer lo que creamos conveniente en su momento. Pero no, no es algo que a mí tenga preocupado en este momento. Más bien me tiene ocupado este tema y otros más", dijo René Juárez.

El pasado viernes 6 de junio, EL UNIVERSAL publicó que legisladores de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados, iniciaron desde la semana pasada, una estrategia para desplazar a la bancada del PRI en San Lázaro y que el Partido del Trabajo acceda a la presidencia de la Mesa Directiva en el Tercer Año de la 64 Legislatura.

El vicecoordinador del PT, Benjamín Robles confirmó que su bancada sí busca ser la tercera fuerza sumando a sus filas a más diputados. El PRI y el PAN confiaron en que se respetarán los acuerdos y el tricolor presidirá la Cámara a partir de septiembre próximo.

Al interior de la 4T, se explora la posibilidad de dividir la presidencia, seis meses para el PRI y otros seis meses para el PT.