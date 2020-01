Insabi, un insulto para los mexicanos: Romero Hicks

El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, señaló que sugerirán a los gobernadores de su partido no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en virtud de que el Gobierno Federal "no hizo un diagnóstico acertado y tampoco tiene las reglas de operación definidas".

En un evento realizado en Mérida, el diputado federal sostuvo que "jamás firmaría el acuerdo con el Insabi porque es un insulto para los mexicanos. El Gobierno Federal no hizo un diagnóstico, ni tratamiento del tema de salud y lo estamos viendo aún", expresó.

Manifestó que en próximos días espera reunirse con el gobernador panista, Mauricio Vila Dosal, y si se toca el tema, "sería en contra del Insabi".

Cabe señalar que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presentó el pasado martes una lista durante "la mañanera" en la que aparecen los 21 estados que se han adherido al programa de salud federal, incluida Yucatán.

Por otro lado, señaló que la rifa del avión presidencial es una "ocurrencia del presidente Andrés Manuel López Obrador" y que está causando "una risa mundial".

El panista declaró que "el presidente se dedique a cosas serias como la seguridad, el tema de desabasto de medicinas, y a la economía estancada". No, es una ocurrencia, yo le diría al presidente que hablemos de cosas serias, dijo.