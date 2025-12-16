"Inseguridad, gran desafío"

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este lunes que el principal problema que enfrenta actualmente el país está relacionado con la seguridad pública y su vinculación directa con los grupos delincuenciales y la delincuencia organizada.

En este sentido, la mandataria confirmó desde su habitual conferencia de prensa, que su Gobierno ha decidido fortalecer las capacidades de investigación, inteligencia y coordinación institucional para atender este fenómeno.

Sheinbaum explicó que, desde el inicio de su administración, el 1 de octubre, se determinó que la seguridad pública representa el mayor desafío nacional, particularmente por la presencia y operación de organizaciones criminales que afectan la vida cotidiana, la economía local y la tranquilidad de diversas regiones del país.

"Consideramos que el principal problema hoy en nuestro país tiene que ver con la seguridad pública vinculada con los grupos delincuenciales o la delincuencia organizada", afirmó la mandataria al explicar los ajustes realizados en la estructura de seguridad del Estado mexicano.

Sheinbaum insistió en que la estrategia de seguridad no se limita al uso de la fuerza, sino que se complementa con políticas sociales, programas de bienestar y acciones de atención a las causas que originan la violencia, especialmente en comunidades con altos niveles de marginación.

En los primeros 14 meses del gobierno de Sheinbaum, se han detenido 38.700 personas por delitos de alto impacto y asegurado más de 311 toneladas de droga y los homicidios cayeron un 37 %, según las últimas cifras del Gabinete de Seguridad.