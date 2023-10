Insiste 4T en traspasar la GN a Sedena por 2puerta trasera": MC

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, denunció que, de manera ilegal y "por la puerta trasera", el gobierno federal y su partido, Morena, insisten en traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya determinó que eso es inconstitucional.

En redes sociales, el senador por Jalisco acusó a Morena y sus aliados de tratar de imponer un "dictamen de acuerdo" sobre el primer informe semestral del Ejecutivo entorno a la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que "desvirtuaría" a la Comisión Bicameral creada para la evaluación de la Fuerza Armada Permanente.El coordinador parlamentario del partido naranja dio a conocer un oficio que dirigió al presidente de la Comisión Bicamaral, Cristóbal Arias, en el que denuncia que en el resolutivo tercero del proyecto de dictamen, se pretende establecer que durante el tiempo en que se disponga de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, se determine "de manera transitoria" que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.Clemente Castañeda advirtió que, en primer lugar, la Comisión Bicameral "no tiene facultad para emitir disposiciones o recomendaciones de dicha naturaleza, mismas que trascienden el marco legal y constitucional, y en segundo lugar, en razón de que contraviene lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 137/2022"."Una vez más, por la puerta trasera, el régimen pretende militarizar la seguridad pública de manera transexenal traspasando la Guardia Nacional a la Sedena."Ya se los impedimos en la Constitución y ya la SCJN lo declaró inconstitucional."Lamento mucho que ahora, desvirtuando a la Comisión Bicameral para la Evaluación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública, lo intentaron hacer mediante un dictamen de acuerdo en la reunión del día de hoy."No vamos a dejar de insistir, la vía para recuperar la paz no es la militarización perpetua, es el fortalecimiento de las policías civiles de los 3 órdenes de gobierno", puntualizó Clemente Castañeda.Entre las resoluciones que incluye el proyecto de dictamen de la Comisión Bicamaral destaca que en relación al análisis del estado que guardan las instituciones de seguridad pública en el país y dado que no se cuenta con información debidamente proporcionada por las personas titulares de los gobiernos locales que permitan valorar el estado de fuerza pública en las entidades federativas y municipios, "no existen condiciones de juicio suficientes para señalar las entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública".Ante ello la Comisión Bicamaral dio un plazo máximo de 60 días, contados a partir de la aprobación del presente dictamen, para que las personas titulares de los gobiernos de las entidades federativas presenten la información relativa al cumplimiento de estas obligaciones:-El diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública.-Uso y destino de los recursos previstos en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020.-Seguimiento a la evaluación integral del estado de fuerza y el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento, enviado por el titular del Ejecutivo local a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública.-Ruta para el retiro gradual de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública.-Ruta para determinar de forma anual dónde ya no es necesaria la presencia de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad pública, otorgando a las policías civiles su papel.-Fortalecimiento en materia presupuestal para policías locales, Municipios y Entidades Federativas.