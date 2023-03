Insiste AMLO en reforma al Poder Judicial porque "está podrido"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se debe modificar el método para elegir a los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, mediante una reforma y un nuevo plan de estudios para formar abogados.

"Primero modificar planes de estudio, es que fueron 36 años de política neoliberal, prepararon sus cuadros. Llevar a cabo una reforma educativa de fondo hacia adelante, porque no es un asunto, no de jueces, no de ministros, es un asunto que tiene que ver con la abogacía, la formación, se tiene que revisar los planes de estudio y tiene que ver un tronco común que tiene que ver con el humanismo, la honestidad, los valores", dijo en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador refirió que plantea esta modificación porque el Poder Judicial está podrido y existe corrupción, aunque no de manera generalizada.

"Que la persona, hombre o mujer sea incorruptible, no que se las sepa de todas, todas, y que sea un corruptazo, como ha sucedido, estamos hablando de que en el caso, el problema en el Poder Judicial que está podrido, también no generalizar, pero no es la regla, son excepciones", expresó.

Explicó que la propuesta es que se elija a los ministros, magistrados y jueces mediante voto directo. "Que se elijan a los jueces y a los magistrados y a los ministros, en la época de la República restaurada así se eligieron. Sí hace falta la reforma", dijo.

Afirmó que la experiencia de 10 años, que es un requisito actualmente, no es necesaria, sino que sólo basta con que las personas que se desempeñen en dichos cargos tengan honestidad.

"(La experiencia) en despachos donde aprenden a hacer relaciones públicas con jueces, magistrados, ministros, para obtener amparos, sentencias, favorables, lo más importante para el servicio público es la honestidad, eso es lo más importante", comentó.