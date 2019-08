Insiste AMLO: será Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que el nombre que debe tener el nuevo organismo que enajene los bienes a la delincuencia organizada tiene que ser el de "Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado", y no se le debe de cambiar por lo que adelantó que la iniciativa regresará al Senado.

Durante el encuentro que tuvo con la comunidad de Villa Alta, el mandatario señaló que se cambió el nombre de su propuesta para obtener los votos suficientes en la Cámara Alta y fuera aprobada la iniciativa, sin embargo indicó que con el nombre aprobado no se entiende el objetivo del nuevo organismo que sustituirá al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

"Ya se creó un instituto que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. No saben cuánto me costó, todavía está ahí la ley en la Cámara de Diputados, ya la había aprobado el Senado, pero les cambiaron el nombre, que para obtener los votos de todos los partidos que no se llamara así, que se iba a llamar Instituto para Devolver lo Confiscado a la Delincuencia Mediante el Proceso de Extinción de Dominio. ¿Le entendieron ustedes? Nada.

"Les digo: 'No, así no lo quiero'. Ya habían votado, ya había pasado a la Cámara de Diputados y allá dije: 'No, no es así, es Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado'. Así. Y va para atrás, ahí les va a llegar de nuevo a los senadores para que ya quede como debe ser", dijo.

Señaló que las propiedades que se han incautado a las organizaciones criminales se han subastado y el dinero obtenido ha servido para apoyar a municipios con altos índices de pobreza y se ha apoyado a deportistas que participaron recientemente en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

"Ahora este instituto recibe todo lo que se confisca en la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, lo que era la procuraduría, ahora la Fiscalía General de la República, y se entrega al instituto y el instituto en 15 días tiene que entregar esos bienes al pueblo. Ya se han hecho entregas a municipios pobres de Oaxaca, de La Montaña de Guerrero".

"Ahora que hicieron un buen trabajo, nos representaron con mucho decoro, con mucha dignidad los deportistas que fueron a Perú a los Juegos Panamericanos, rompieron récord, el mayor número de medallas que haya obtenido México en toda la historia, ahora que regresaron, se vendió una casa que era de un chino-mexicano en más de 100 millones de pesos y ese dinero se entregó ya para becas a los deportistas. Nunca se les había apoyado de esa manera, de esa forma".