Insiste Calderón en que desconocía nexos de García Luna con el narco

El expresidente Felipe Calderón aseguró que es falso que su gobierno tuviera información sobre nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico.

Lo anterior luego de que en una entrevista la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, revelara que el gobierno estadounidense recopiló rumores e información de la relación de Genaro García Luna con el Cártel de Sinaloa.

"Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello, jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno", dijo Calderón en su cuenta oficial de Twitter.

En un hilo en la red social, Felipe Calderón cuestionó el por qué la Iniciativa Mérida, de la que era responsable Jacobson, dotó de armamento, tecnología de inteligencia, equipo y aeronaves a la Secretaría de Seguridad Pública, si es que el gobierno de Estados Unidos sabía de vínculos ilícitos en la dependencia.

"'El departamento de Estado estaba obligado a cerciorarse de que el equipo militar... no fuera utilizado para favorecer y facilitar el trasiego de drogas'. Sería absurdo suponer que, sabiendo sus supuestos nexos, hubieran dado ese apoyo multimillonario a la SSP", aseveró el exmandatario.

También indicó que la cooperación entre su gobierno y el de Estados Unidos alcanzó niveles sin precedentes. "Todas las dependencias mexicanas vinculadas al tema estaban autorizadas a interactuar con autoridades de Estados Unidos", escribió, al destacar que la estrategia de seguridad de su administración no recaía de una sola persona.

Calderón concluyó que si el gobierno de Estados Unidos hubiera tenido información procesable, ésta tendría que haberse comunicado a su gobierno, sin embargo no ocurrió.