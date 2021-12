Insiste Enrique Alfaro en renegociar el Pacto Fiscal o salir de él

Aunque menos de 500 mil personas participaron en la consulta sobre la revisión del Pacto Fiscal promovida por el gobierno de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro aseguró que 2022 será el último año en que la entidad permanece en esta instancia si no hay una renegociación.

"El convenio de coordinación fiscal vigente desde 1980 está por entrar, en el caso de Jalisco, a su último año de vida, porque lo que vamos a tener es un nuevo convenio o una ruta de salida del acuerdo de coordinación fiscal, ojalá sea lo primero", indicó el mandatario.

En su opinión, el ejercicio de consulta, en la que se gastaron 29 millones de pesos, implica un hecho histórico que, a pesar de no haber logrado los más de 2.5 millones de votos necesarios para ser vinculante, generó "un mandato claro" de la ciudadanía respecto a la revisión del Pacto Fiscal.

Así, anunció que pedirá al Congreso del estado dar trámite expedito a la reforma que presento para modificar la Constitución local y obligar al Poder Legislativo a tener que revisar cada seis años los términos del convenio de colaboración fiscal con la Federación.

Además, previendo una posible salida del Pacto, se iniciarán los trabajos para conformar el Sistema de Administración Tributaria de Jalisco y la actualización de los domicilios fiscales de las empresas que producen en la entidad para tener una idea real del tamaño de la economía del estado.

El gobernador indicó que solicitará una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para presentarle los resultados de la consulta y explicarle los propósitos de la renegociación del convenio de coordinación fiscal.

"Creo que no está todavía claro que nosotros no queremos quitarle a los estados del país ni un peso, ese no es nuestro propósito, tampoco queremos que haya una reforma constitucional a nivel federal, tampoco queremos que se reconstruya el convenio de coordinación fiscal con las otras entidades, nosotros queremos, única y exclusivamente, que el convenio de coordinación fiscal entre la Federación y Jalisco sea revisado y ajustado conforme a los planteamientos que haremos en su momento", dijo.

Sin embargo, el mandatario, afirmó que en los primeros días de enero establecerá contacto con las y los gobernadores de todo el país para hacer un llamado a que todos los estados reconstruyan su relación fiscal con la federación para fortalecer el federalismo.

El titular del Ejecutivo local ya tomó la decisión de renegociar el pacto fiscal o salir de éste, pero para darle formalidad el Congreso local, de mayoría emecista, emitirá una postura basada en el dictamen técnico que presente la Secretaría de Finanzas respecto a que los términos actuales del convenio de coordinación fiscal no son benéficos para Jalisco.

"Si aquí se quedará lo que aportamos a la economía nacional, tendríamos el doble del presupuesto de lo que hoy tenemos, pero nosotros no vamos a proponer eso, lo que queremos encontrar es un justo medio que nos permita un acuerdo correcto", dijo Alfaro.

La Conago está agotada

A pesar de que la llamada Alianza Federalista prácticamente se ha diluido, el gobernador de Jalisco insistió en que la entidad no forma parte de la Conago, aunque eso no impide que asista a los espacios de diálogo convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Jalisco no es parte de la Conago ni lo será, la Conago ya agotó su vida útil, Jalisco será un estado en donde su gobernador esté presente en las reuniones a las que nos convoque el presidente de México pero no es parte de la Conago y seguiremos insistiendo en que ese modelo de coordinación y diálogo entre los gobernadores de México está agotado, ojalá se pueda construir un nuevo modelo", señaló.