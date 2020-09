Insiste Osorio Chong en un acuerdo nacional para enfrentar la crisis

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, se pronunció a favor de un gran acuerdo nacional, bajo la conducción del gobierno federal, para afrontar los desafíos de salud y economía, y propuso que la Cámara Alta se concentre en este asunto durante el periodo ordinario de sesiones que arrancó el pasado 1 de septiembre.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Osorio Chong insistió en que la prioridad es la salud, materia en la que "nosotros llevamos seis meses y no se ve la luz, en diversos países de Europa a los que la pandemia los hizo sufrir, llorar, padecer, les duró cuatro meses, y lo pudieron resolver".

La figura de Osorio Chong ha sido señalada por supuestos actos de corrupción e irregularidades; sin embargo, aseguró que esos vientos negros en nada aminoran la fuerza legislativa del PRI en el Senado, pues "nosotros estamos firmes en lo que creemos, en lo que queremos para el país, en lo que habremos de orientar nuestro voto, que quede bien claro".

Sobre las acusaciones públicas en su contra, afirmó: "Creo en un país de leyes, quiero agotar todos estos señalamientos en la vía legal, se trata de un camino lento y difícil, pero creo en las instituciones y me voy a ir por ahí".

Manifestó que le deja mal sabor de boca que en dos años se han desmantelado reformas estructurales e instituciones: "Yo creo va a ser regresivo, se habrán de dar cuenta los que las han modificado, que van a tener que regresar a su fortalecimiento, necesariamente. Centralizar todo en el gobierno, en el Presidente, ya lo vivimos en otras épocas y ellos mismos lo señalaron", dijo.

Reivindica reformas

¿Las campañas interfieren, senador, penetran en la actividad legislativa, habrá forma para que transiten temas de consenso?

— Primero, estamos en otra realidad, todos, para la que no estábamos preparados, ya no lo digo en términos de salud, sino en los temas políticos y sociales.

Esto es algo devastador, es algo que mueve absolutamente todo, y por ello, yo siempre lo divido, o sea, ¿de verdad debemos estar pensando primero en las elecciones?

Deberíamos estar pensando en dos circunstancias, que yo creo que es para lo que debería reunirse el Senado: primero, para ver cómo salimos de esta contingencia en salud en la cual estamos todavía, y por eso insisto todavía en un acuerdo nacional que involucre a todos los sectores, a todos los municipios, que los alcaldes se sientan tomados en cuenta, que los gobernadores se sienten en la mesa con el Presidente y que se tomen decisiones nacionales.

¿Este cuchillito de palo de Morena, que en el Senado ataca al PRI por corrupción, debilita al grupo?

— No. Me queda claro, no, como fuerza legislativa, no. Nosotros estamos firmes en lo que creemos, en lo que queremos para el país, en lo que habremos de orientar nuestro voto.

La figura de usted siempre ha sido imán de ataques desde que estaba como secretario de Gobernación.

— El que no quiera mojarse que no se meta al agua, que no salga. Yo sé, estoy en esto, y entiendo que después del cargo que tuve, pues puede ser uno objetivo importante, incluso por estrategia. [En reacción], lo que he hecho y muchos me señalan que por qué, es que yo creo en un país de leyes, y quiero agotar todos estos señalamientos por la vía legal.

En 2010 se me señaló y ahora lo volvieron a sacar, por cierto, vínculos con el narcotráfico. Pedí que se abriera una carpeta de investigación en un gobierno contrario, a una ideología diferente, y seguí el tema hasta que en febrero de 2011 me notificaron un no ejercicio de la acción penal.

¿Dos años de ver el desmantelamiento de las reformas, de instituciones, cuál es el sabor de boca que le deja?

— Nos costó tanto trabajo hablarle a los mexicanos, generaciones completas, de lucha incluso de izquierda, derecha y centro, hacer instituciones electorales, por ejemplo, que hoy se les ataque, se les debilite, pues son, por supuesto [algo] que me da un mal sabor de boca, una preocupación.

¿Usted trabajó duro por el Pacto por México, y ahora se denosta esta colección de reformas estructurales?

— Me metí completo, creí en ellas, ayudaron al país en lo económico, por ejemplo, se notó. Una a una las han ido modificando, cambiando ideológicamente, cuando lo que se tiene que pensar es en el rumbo del país y no en la ideología de un partido ni cuando llega al gobierno.

¿Del paquete de reformas, hay una que no han tocado y es emblemática para el actual gobierno, la energética?

— Pues no se requiere modificar para hacer otras cosas, y están tomando las decisiones, ya tienen incluso juicios internacionales. A veces no hay que modificar la ley para lo que uno quiere, creo que esto viene sucediendo.

¿Hay un bloque de contención para rato?

— Sí, estoy convencido de eso. Hay mucha cercanía, buenos acuerdos más allá de las ideologías y la búsqueda de preservar el Estado de derecho, el país, nuestras instituciones.