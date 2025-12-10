logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Fotogalería

Abuelas juegan al balonmano a más de 4 mil metros de altura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Insiste Trump en atacar al narco

El presidente de EU busca frenar el flujo del fentanilo proveniente de los cárteles de México

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Insiste Trump en atacar al narco

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que podría lanzar ataques contra el narcotráfico en México para frenar el flujo del fentanilo en la Unión Americana.

En entrevista con la periodista Dasha Burns, del medio Político, que lo eligió como "la persona más influyente en Europa", fue cuestionado sobre su política hacia Venezuela, el tráfico de drogas y los ataques contra supuestas narcoembarcaciones en el Caribe. Al hablar de los ataques a los botes, que han dejado casi un centenar de muertos, Trump advirtió: "Y pronto los atacaremos en tierra".

Burns cuestionó a Trump por qué concentra esfuerzos contra Venezuela, cuando el fentanilo que llega a Estados Unidos se produce en México con precursores de China, mientras que Venezuela "no es una fuente ni un país de tránsito significativo" del fentanilo, según los análisis de la Agencia Antidrogas (DEA).

Trump insistió en que Venezuela "manda muchas drogas. Estos botes [los que ataca Estados Unidos] provienen en gran medida de Venezuela, así que yo diría que es significativo. Se pueden ver las drogas. Se pueden ver las bolsas en todo el bote".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Agregó que Venezuela "manda gente muy mala a nuestro país. Han vaciado sus prisiones en nuestro país".

"¿Consideraría hacer algo similar con México y Colombia, que son más responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos?", preguntó la periodista, a lo que Trump respondió: "Sí, lo haría. Claro. Lo haría".

En noviembre pasado, el mandatario dijo que no descartaba lanzar ataques en México contra los cárteles de la droga.

Durante un evento en la Casa Blanca, un periodista le preguntó si considera la posibilidad de lanzar ataques en México o poner tropas o personal estadounidense para combatir el tráfico de drogas. El presidente respondió: "¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!".

Luego, añadió: "Haremos lo que sea necesario para detener las drogas. Si tenemos que hacer allí lo que hemos hecho en el agua... Ya casi no hay drogas proviniendo por vía marítima".

En contraste, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, ha descartado la posibilidad de emprender medidas unilaterales contra el narco en México. "Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas de EU a México".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Presiones en precios de carne por gusano barrenador y aranceles
    Presiones en precios de carne por gusano barrenador y aranceles

    Presiones en precios de carne por gusano barrenador y aranceles

    SLP

    EFE

    El Consejo Mexicano de la Carne advierte sobre factores que afectarán los precios de la carne en 2026.

    Andy López Beltrán es juzgado injustamente por ser hijo de AMLO: Alcalde
    Andy López Beltrán es juzgado injustamente por ser hijo de AMLO: Alcalde

    Andy López Beltrán es juzgado injustamente por ser hijo de AMLO: Alcalde

    SLP

    El Universal

    Luisa Alcalde Luján defiende la gestión de Andy López Beltrán y su compromiso con la austeridad republicana.

    Dos enfrentamientos en 24 horas sacuden Culiacán
    Dos enfrentamientos en 24 horas sacuden Culiacán

    Dos enfrentamientos en 24 horas sacuden Culiacán

    SLP

    PULSO

    Un muerto, heridos y tres detenidos

    Senador del PT propone Sistema Nacional de Comunicación para 4T
    Senador del PT propone Sistema Nacional de Comunicación para 4T

    Senador del PT propone Sistema Nacional de Comunicación para 4T

    SLP

    El Universal

    La creación de medios estatales sería clave en el combate mediático de la 4T.