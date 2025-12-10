Insiste Trump en atacar al narco

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que podría lanzar ataques contra el narcotráfico en México para frenar el flujo del fentanilo en la Unión Americana.

En entrevista con la periodista Dasha Burns, del medio Político, que lo eligió como "la persona más influyente en Europa", fue cuestionado sobre su política hacia Venezuela, el tráfico de drogas y los ataques contra supuestas narcoembarcaciones en el Caribe. Al hablar de los ataques a los botes, que han dejado casi un centenar de muertos, Trump advirtió: "Y pronto los atacaremos en tierra".

Burns cuestionó a Trump por qué concentra esfuerzos contra Venezuela, cuando el fentanilo que llega a Estados Unidos se produce en México con precursores de China, mientras que Venezuela "no es una fuente ni un país de tránsito significativo" del fentanilo, según los análisis de la Agencia Antidrogas (DEA).

Trump insistió en que Venezuela "manda muchas drogas. Estos botes [los que ataca Estados Unidos] provienen en gran medida de Venezuela, así que yo diría que es significativo. Se pueden ver las drogas. Se pueden ver las bolsas en todo el bote".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que Venezuela "manda gente muy mala a nuestro país. Han vaciado sus prisiones en nuestro país".

"¿Consideraría hacer algo similar con México y Colombia, que son más responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos?", preguntó la periodista, a lo que Trump respondió: "Sí, lo haría. Claro. Lo haría".

En noviembre pasado, el mandatario dijo que no descartaba lanzar ataques en México contra los cárteles de la droga.

Durante un evento en la Casa Blanca, un periodista le preguntó si considera la posibilidad de lanzar ataques en México o poner tropas o personal estadounidense para combatir el tráfico de drogas. El presidente respondió: "¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!".

Luego, añadió: "Haremos lo que sea necesario para detener las drogas. Si tenemos que hacer allí lo que hemos hecho en el agua... Ya casi no hay drogas proviniendo por vía marítima".

En contraste, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, ha descartado la posibilidad de emprender medidas unilaterales contra el narco en México. "Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas de EU a México".