Insisten en periodo extraordinario para destrabar reformas de T-MEC

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo que insistirá en que la próxima semana se pueda llevar a cabo el periodo extraordinario para destrabar las reformas necesarias en la entrada en vigor del T-MEC.

En una conferencia virtual, Monreal Ávila, señaló que la fracción mayoritaria "no está cerrada" a discutir otros temas, como la agenda legislativa de la oposición, por lo que esta semana estaría en contacto con los coordinadores para resolver los detalles.

"No es descartable. Voy a estar hablando hoy con los coordinadores y vamos a ver qué es lo que plantean. Morena está abierto para ver otros temas en estos días y podemos incluir otros temas, no estamos cerrados a hacerlo", dijo.

El coordinador de Morena dijo que hay pendientes más de 30 iniciativas de dictaminar, y pese a que las reformas correspondientes a la entrada en vigor del Tratado del Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) son la prioridad, se pueden añadir temas.

"Siguen firmes (las fechas del extraordinario) lo voy a plantear ahora. Voy a plantear que el lunes pueda ser sesión permanente presencial y enseguida convocar a periodo extraordinario 23 y 24, concluir esos dos días", señaló.