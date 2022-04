Inspección en empresa no arrojó resultados relevantes sobre Debanhi

Una inspección, no cateo, que se realizó en el interior de la empresa Alcosa Transportes Internacionales, con autorización de los propietarios y encargados del negocio, no arrojó datos relevantes que ayuden a la localización de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, desaparecida desde la madrugada del pasado ocho de abril, tras salir de una quinta que se localiza en la colonia Nueva Castilla, a la altura del kilómetro 15.5 de la carretera a Nuevo Laredo.

Una fuente relacionada con el caso, dio a conocer que los dueños de la empresa han mostrado disposición de colaborar con las autoridades, para que se logre localizar a la joven de 18 años de edad, al proporcionar videos de sus cámaras de seguridad.

Asimismo, empleados de la compañía ofrecieron testimonios a los agentes ministeriales que participaron en la inspección y refirieron no haber visto a Debanhi Susana.

Respecto a versiones divulgadas en el sentido de que la joven ingresó a la empresa y no volvió a salir, la fuente señaló que "no hay evidencia en video ni testimonial que establezca que Debanhi haya ingresado a la empresa, pues más bien pasó por la acera exterior en la vía pública". Asimismo, tampoco interactuó con alguna persona de la compañía transportista.

En suma, a raíz de la inspección que se llevó a cabo durante la tarde y noche del lunes, no se obtuvieron hallazgos importantes que aporten datos a la investigación sobre el paradero de la joven estudiante de Leyes, quien a once días de su desaparición, es buscada por autoridades, voluntarios e integrantes de colectivos, más hacia el norte del kilómetro 15.5 de la carretera a Nuevo Laredo.

La inspección duró cerca de 13 horas, ya que fueron revisadas todas las instalaciones, incluyendo bodegas, oficinas, patios y todas las unidades de carga pesada que se hallaban en la empresa.