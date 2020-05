Instala Querétaro filtros sanitarios en carretera a SLP

Autoridades de Querétaro cuentan con nueve filtros sanitarios, apoyados por protección civil y seguridad pública, para garantizar que las personas que se movilizan al interior del estado lo hagan porque participan de actividades esenciales, informó Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno en la entidad.

Son siete filtros fijos, que están en la carretera 57 en la entrada desde San Luis Potosí, en la caseta a Palmillas, en la carretera de cuota y libre a Celaya, en la 57 en la salida de la Sierra Gorda a San Luis Potosí, y otros puntos de salida, además de dos filtros móviles; participan 236 personas del sector salud, protección civil y seguridad pública municipales y del estado.

Explicó que el objetivo de las medidas que anunció el gobernador Francisco Domínguez Servién, de medidas extremas para disminuir la movilidad de personas, es ralentizar los contagios por Covid-19.

Los filtros consisten en una actuación de personal médico, quienes hacen un cuestionario para identificar la razón por la que las personas ingresan a territorio queretano, además de verificar que no tiene síntomas relacionados con Covid.

"Son siete puntos fijos de inspección sanitaria y dos móviles, esto es importante porque el mandato legal fue hecho por la Secretaría de Salud del estado una vez que se escucharon las recomendaciones del Comité Técnico, que está legalmente constituido; en los puntos de revisión sanitaria, el personal médico hace un cuestionario, toma de temperatura", dijo el secretario.

Las personas que ingresen, en automóviles al estado, pasarán por estos filtros; el cuestionario se levantará confiando en la palabra del ciudadano o ciudadana, por lo que no necesariamente tendrá que comprobar la razón de su visita, sin embargo, sí se registrarán las placas, tipo de vehículo y nombre de los pasajeros para identificarlos en ocasiones posteriores.

Si en una segunda ocasión se detecta que la persona mintió, y su visita no está justificada, entonces se procederá a sanciones administrativas indicadas en los reglamentos municipales.

"Como hablamos de un tema de buena fe, se creerá en la palabra de las personas, pero se hará un registro de la placa, de la persona, y si es una segunda vez es sorprendida y en lugar de realizar una actividad esencial o simplemente transitar por el estado con destino a otra entidad, hablamos que, al haber mentido en un primer encuentro, será sancionado la segunda vez que los encontremos", mencionó.

Juan Martín Granados aseguró que no hay intención de aplicar medidas coercitivas, y se está dando espacios y tiempo para informar a la población sobre las obligaciones que tiene -de forma más estricta a partir del sábado 2 de mayo-, los 12 puntos descritos por el gobernador están socializándose en el entendido que no toda la población las conoce.

--Coordinación con estados vecinos

Juan Martín Granados confirmó que estas medidas también están adoptadas por las entidades vecinas, específicamente en el caso de Guanajuato; de manera que las personas que salgan de Querétaro también serán sometidas a los filtros sanitarios y de seguridad.

El funcionario mencionó que si estas medidas se aplican al mismo tiempo, en la coordinación que existe entre las entidades, aumentará la efectividad y se alcanzará el objetivo de evitar contagios.