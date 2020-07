Instalan "cementerio" para crear conciencia sobre Covid en Nuevo León

Las autoridades del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, instalaron en uno de los principales complejos viales de la ciudad un "cementerio" de cien cruces blancas de madera, junto con gigantescas letras con la frase "Quédate en casa", como parte de una campaña para llamar a la población a permanecer en aislamiento para evitar ser víctimas mortales del nuevo coronavirus.

La instalación del "cementerio", conformada por montículos de tierra y cruces de madera, fue realizada el fin de semana por empleados municipales en los espacios públicos que se localizan debajo del puente de las avenidas Universidad y Nogalar.

"Este montaje forma parte de la campaña que el Municipio de San Nicolás de los Garza emprendió con la instalación de lonas en las unidades de policía, el perifoneo en las colonias y la trasmisión de spots de televisión, donde se invitó a la comunidad a no salir de casa, a menos que sea necesario", informó la administración del alcalde Zeferino Salgado Almaguer.

Explicó la administración municipal que el repunte de nuevos casos de covid-19 y la reducción de la capacidad hospitalaria por el número de contagios, motivó a crear esta nueva estrategia que el gobierno de la ciudad llevará de manera itinerante a diversos puntos del municipio.

Detalló que las letras utilizadas en esta composición, son parte de las que se montan en los eventos culturales organizados por el municipio, mientras que las cruces fueron elaboradas con material de reciclaje de la Secretaría de Servicios Públicos y pintadas posteriormente por trabajadores municipales.

"La idea es crear conciencia entre la población sobre el riesgo latente que representa la presencia del virus en la entidad y que cada vez llega a más personas por lo que el riesgo de contagio se incrementa de manera exponencial, sobre todo al andar en la calle".

Junto a este "cementerio" el Municipio ha creado spots que se han trasmitido en medios electrónicos y digitales, en los que invita a no salir de casa o hacerlo únicamente en caso de urgencia, y llama a usar los parques públicos para ejercitarse, pero no para socializar.

Por algunos días este "panteón" permanecerá en este sitio y posteriormente se montará en otros cruceros de alta afluencia vehicular, como las Avenidas Barragán, Sendero y Rómulo Garza, informó la autoridad nicolaíta.

"El reporte de este fin de semana arrojó mil 741 casos confirmados de coronavirus en la ciudad, las cifras revelan que esta cantidad se duplicó en tan sólo 15 días, por lo que esta campaña, aunque pudiera considerarse agresiva visualmente, es reflejo de lo que está sucediendo no únicamente a nivel local en San Nicolás, sino en todo también en todo el estado", señaló el gobierno municipal.

La instalación del "cementerio" en un sitio de alta circulación vehicular fue cuestionada en redes sociales pues por ejemplo el escritor Joaquín Hurtado comentó al respecto que "el impacto de esta clase de campañas sanitarias para incentivar la conciencia del auto cuidado es efímero, crea rechazo inmediato, da lugar a la chacota y a la banalización del grave problema que enfrentamos".

Además, expuso, genera suspicacias sobre las intenciones de quien haya tenido esta "ideota publicitaria", ya que sería dinero tirado a la basura, al tratarse de una estrategia contraproducente en el campo de la salud pública. "Evidentemente nuestras autoridades locales de todos los niveles están improvisando la respuesta oficial ante Covid-19", concluyó Hurtado.

En el mismo tono, el escritor Genaro Saúl Reyes comentó que esta instalación causará el mismo efecto que colocar automóviles destrozados para llamar a los conductores a no manejar en estado de ebriedad, es decir ninguno.

Mientras, el también autor literario local, Guillermo Meléndez, señaló que el letrero de "Quédate en casa" junto a las tumbas simuladas de pacientes de coronavirus, tendría su equivalente en colocar letreros con la frase "no salgas a la carretera", junto a las cruces de traileros muertos en accidentes, durante sus recorridos por las vías federales de comunicación.