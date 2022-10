Instalan Comisiones Unidas para iniciar dictamen de reforma electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, inauguró la instalación de las Comisiones Unidas de Reforma Político Electoral, Puntos Constitucionales, Gobernación y Población, para iniciar el dictamen del proyecto de Reforma Electoral.

El líder guinda llamó a construir una reforma que garantice una transición democrática en México, y encontrar consenso en las diferencias ideológicas.

"Esta instalación tiene como propósito lograr una reforma político-electoral en México de aproximaciones sucesivas, que sea colegiada, que sea producto de un proceso dialéctico, abierto y franco, en el que en la pluralidad habrá diferencias ideológicas, sin embargo, eso no obsta para que podamos construir en beneficio de la democracia, una iniciativa de reforma-colegiada", puntualizó.

Explicó que al interior del recinto legislativo de San Lázaro, hay 51 iniciativas de reformas constitucionales de diversos diputados, así como 57 de reformas a leyes secundarias, de las cuales, se hizo un ejercicio de síntesis y se agruparon en cinco grandes temas, que son régimen político, instituciones electorales, sistema de partidos, inclusión y la diversidad, y justicia electoral.

Mier Velazco, aseguró que en esta ocasión, Morena y sus aliados no impondrán su mayoría, a fin de que la reforma tenga el mayor consenso posible

"Morena quiere manifestar su compromiso de construir una reforma político-electoral en beneficio del país, no la imposición de la mayoría de manera mecánica", indicó.