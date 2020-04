Instalan filtros de seguridad en Culiacán y Novolato

Elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y de la policía estatal colocaron filtros de seguridad y sanidad en los municipios de Culiacán y Navolato para revisar que los automovilistas transiten por actividades prioritarias, además, se procedió al cierre de negocios y talleres no esenciales y se inició la distribución gratuita de cubrebocas a usuarios del transporte urbano.

En los dos municipios que concentran 80% de defunciones y contagios por el Covid-19 en el estado se dispuso el cierre a la circulación de vehículos en el primer cuadro.

El Consejo Estatal de Seguridad en Salud y la Mesa de Construcción de la Paz acordaron estas medidas para concientizar a la población de que se mantenga en sus hogares.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Cristóbal Castañeda, indicó que en esta primera etapa de concientización se revisa el estado de salud de los conductores y, en caso de detectarles temperaturas superiores a 37.5 grados, se les canaliza al call center para que se les levante un expediente telefónico y se evalúe si son casos sospechosos.

Castañeda Camarillo detalló que en esta primera acción no se pide ningún documento a los automovilistas, sólo se les consulta el motivo de su desplazamiento y deben justificar que desempeñan alguna actividad prioritaria o acuden a comprar alimentos, medicinas o realizar alguna operación financiera. Por ahora no se aplicarán sanciones económicas, sólo si continúan aumentando los casos de coronavirus.

Respecto del cierre de negocios y talleres, citó que éstos deben estar clasificados como no prioritarios, en un catálogo que diseñó la Secretaría de Economía del estado, puesto que se tienen giros como talleres mecánicos o de electrónica que requieren estar abiertos.