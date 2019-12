Instalan "violentómetros" en estaciones del Méxibus en Ecatepec

La diputada local de Morena, Azucena Cisneros Coss, colocó "violentómetros" en 39 estaciones de las líneas 1 y 2 del Mexibús, en las que diariamente se transportan casi 300 mil usuarios, para visibilizar las situaciones de riesgo en las que se encuentren niñas, adolescentes y mujeres, y sepan con cuáles autoridades acudir si son víctimas de algún tipo de violencia.

A través de niveles de Alerta, Reacciona y Peligro, se describe el tipo de situaciones que las mujeres deben atender, que inician desde amenazas, humillaciones, control de amistades, celos, mentiras, jalones, ofensas y que pueden llegar a escalar hasta agresiones físicas, amenazas con armas o incluso al feminicidio.

"Iniciamos un programa permanente de apoyo hacia las víctimas que sufren algún tipo de violencia, para que la gente aprenda a reconocer y a visualizar cuando están sufriendo violencia porque a veces no somos capaces de aceptarlo, que aquellas acciones que se normalizan en una relación en una pareja, pueden llegar a agravarse en una situación que ponga en riesgo su vida", dijo la congresista.

Durante un recorrido por varias estaciones del Mexibús, Azucena Cisneros pidió a los usuarios ser empáticos en situaciones de violencia, entre la familia, amigos o vecinos, y a las mujeres a cuidarse entre sí.

"La violencia nos está matando como sociedad, hay mujeres amigas, vecinas que requieren apoyo para que no las violenten", advirtió.

La legisladora agradeció a Jaziel Cabrera Hernández, coordinador de Operación del Mexibús, su colaboración para iniciar con estas acciones como mecanismo para llamar la atención de la gente ante la violencia.

Cisneros Coss anunció que solicitará al gobierno del Estado de México poner en marcha campañas institucionales contra los acosos y violencia a mujeres en el Mexibús, y que se conviertan en políticas públicas para frenar la violencia de género.

Jaziel Cabrera comentó que en la línea 1 del Mexibús que ofrece servicio de Ciudad Azteca-Ojo de Agua y la línea 2 Las Américas-La Quebrada, se registran al menos 5 denuncias diarias de algún tipo de acoso en el transporte masivo, aunque reconoció que esta cifra es muy baja, pues las mujeres temen denunciar y "se paralizan" ante sus agresores.

Diversas usuarias del Mexibús reconocieron que falta un protocolo y difusión sobre qué hacer en casos de acoso o algún tipo de agresión durante sus traslados, y desconocían a quién acudir en casos de violencia.

Yazmín Espino reconoció que no ha sido víctima de acoso, pero se siente vulnerable en las horas pico pues han comenzado a registrarse asaltos.

Liliana y Michel, habitantes de la Ciudad de México contaron que cuando deben trasladarse a Ecatepec para visitar a su familia, lo hacen con temor, pues no saben a quién recurrir ante un riesgo.

"Espero que pronto haya más campañas y protocolos para saber qué hacer, da miedo andar acá cuando venimos de visita", dijeron las jóvenes.

Las usuarias solicitaron al gobierno estatal que se aumente el número de unidades rosas, que son para el uso exclusivo de ellas, pues consideraron que son insuficientes para atender la demanda.