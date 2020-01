Instalarán módulos médicos en Aeropuerto de Tijuana por coronavirus

Para prevenir contagios por el coronavirus se instalarán módulos médicos de revisión en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, los cuales se enfocarán principalmente en pasajeros provenientes de China.

El personal administrativo del Aeropuerto Internacional de Tijuana, la Dirección Municipal de Salud, la Secretaría de Salud de Baja California y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural acordaron la colocación de módulos médicos para pasajeros provenientes de China, con la intención de evitar el ingreso de pasajeros que pudieran estar contagiados de este virus.

"Estamos trabajando de manera coordinada como lo indicó nuestro presidente municipal, Arturo González Cruz, para efecto de poner en marcha acciones preventivas ante la existencia de este virus proveniente de China, evitando así su existencia en Tijuana", indicó el director municipal de salud, Juan Carlos González, en un comunicado.

Los módulos se instalarán únicamente el viernes 24 y lunes 27 de enero, días en los que llegan vuelos provenientes de China de la aerolínea Hainan Airlines.

La aerolínea no realizará más vuelos entre Tijuana y China hasta mayo debido a las obras de mantenimiento de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto de Tijuana.

El Ayuntamiento de Tijuana destacó que hasta el momento, no hay casos registrados de este virus en el país, pero la prevención es esencial.

En los módulos se aplicará un cuestionario a todos los pasajeros provenientes de China.

"Aunado al cuestionario en el que se les pregunta sobre la existencia de síntomas de gripa o resfriado común y/o dificultad para respirar, les tomaremos la temperatura corporal, con estos datos podremos saber si deben ser canalizados a la entidad correspondiente para la realización de una prueba de coronavirus", agregó González.

Por el momento, las medidas preventivas en torno al coronavirus solo se aplicarán a los viajeros que llegan a través de un vuelo directo desde China.

Las garitas internacionales de cruce fronterizo y otros puntos de afluencia de viajeros, no están contempladas.