Instauran toque de queda por Covid-19 en Ometepec, Guerrero

Autoridades del municipio de Ometepec anunciaron a sus pobladores que a partir del lunes estará prohibido salir a las calles después de las 22:00 horas, para combatir la propagación del coronavirus y advirtieron que quien no cumpla será encarcelado 36 horas.

"A toda persona que se sorprenda en las calles reunida en las esquinas, tomando, conviviendo, platicando, en el horario de 22:00 horas en adelante serán sancionados con arresto en barandilla por 36 horas", señala el ayuntamiento en un comunicado. Otra de las medidas es la prohibición de fiestas, eventos culturales, deportivos, religiosos y velorios, además de restricciones al acceso de transporte público foráneo.

"A partir de las 07:00 a.m. del día lunes 13 de abril queda prohibido el acceso de taxis foráneos que vienen de otros municipios a la cabecera municipal, quedando restringida la entrada de taxis de la ruta Ometepec-Acapulco, así como también autobuses que viajan de la Ciudad de México, Chilpancingo y Acapulco, háblese de todas las líneas que prestan el servicio en la ciudad de Ometepec", puntualizó.

Las autoridades especificaron que sólo podrán entrar empresas con productos perecederos, transporte de valores, pipas de gasolina, personal de salud acreditado, personal de Protección Civil, policías, Guardia Nacional, Ejército, Marina y ambulancias. A los comercios de alimentos, el ayuntamiento ordenó sólo la venta para llevar. A las tiendas de autoservicio y de conveniencia, el ayuntamiento advirtió que serán clausuradas si no cumplen con las medidas de prevención, como ofrecer gel antibacterial o agua y jabón a sus clientes y que el personal use cubrebocas y guantes. A las tortillerías, tiendas de agua embotellada y locatarios de los mercados les ordenó supervisar el estado de salud de sus empleados. Ometepec es el segundo municipio que impone un toque de queda en la misma región al igual que en San Marcos, donde ya se registraron dos casos positivos de Covid-19.