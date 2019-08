Institutos de salud cuentan con medicamento para el cáncer, asegura Zoé Robledo

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que Alejandro Mohar Betancourt, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), le notificó que ya cuentan con metotrexate para tratar a niños con cáncer, por lo que no requirieron del préstamo del instituto.

"Ayer a las 20:30 horas, Alejandro Mohar, director de la comisión coordinadora de los institutos, notificó que ya cuentan con el medicamento y que no necesitan metotrexate", señaló.

En conferencia de prensa, el titular del IMSS mencionó que ante el desabasto del medicamento y a las protestas de padres y familiares de pacientes del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", el Seguro Social ofreció un préstamo del fármaco.

"Tuvimos una reunión con autoridades de la Secretaría de Salud, hablamos del metotrexate y a partir de la valoración del abasto y lo que tenemos en el IMSS, vimos posibilidades, sin descuidar nuestra demanda, de aportar a manera de préstamo mientras resolvían, entonces hicimos el planteamiento", resaltó.

Sin embargo, el préstamo no se concretó debido a que Mohar Betancourt anunció al Seguro Social que ya contaban con el medicamento.

"Ayer pusimos a disposición un número importante, 400 frascos, nos dijeron que requerían 20, entonces los ofrecimos, pero al final la instrucción fue que ya lo tenían cubierto, que ya no lo necesitaban", subrayó.

En cuanto al abasto de este medicamento al interior del Instituto, Robledo afirmó que cuentan con el suficiente. "En específico de metotrexate tenemos cobertura, hay compras que se hicieron hace tiempo e incluso ante una eventualidad estamos cubiertos".

Al ser cuestionado sobre el abasto en vacunas, Víctor Borja Aburto, director de prestaciones médicas del IMSS, aseguró que cuentan con 24 mil dosis contra sarampión para usar en cercos sanitarios y del resto de vacunas no hay desabasto.

"Tenemos 24 mil dosis contra sarampión, las usamos cuando hay un caso detectado y entonces inmunizamos a quien estuvo en contacto con la persona contagiada, del resto de las vacunas no hay desabasto", destacó.

Puntualizó que en el caso de los niños que cumplen un año de edad y deben ser inmunizados contra sarampión, habrá que esperar hasta diciembre.

"Se espera a que lleguen las vacunas en diciembre, y se vacunará a niños de un año específicamente si están en lugares de alto riesgo. En México sí hay cultura de vacunación y no pasará nada si esperamos unos meses para inmunizar", resaltó.