Insuficiencia de sucursales Bansefi dificulta acceso a Sembrando Vida: Coneval

La falta de un mayor número de cajeros y sucursales del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), principalmente en áreas rurales, dificulta el acceso a los apoyos otorgados del programa Sembrando Vida dirigido a los pequeños productores del campo, advirtió el Coneval.

"En el caso de la entrega de apoyos, el hecho de únicamente trabajar con Bansefi y no con una serie de instituciones de la red, como se establece en las reglas de operación afecta el acceso a los recursos financieros de los beneficiarios, ya que Bansefi se caracteriza por no tener suficientes sucursales ni cajeros, por lo que genera dificultades a los beneficiarios para retirar el apoyo" destaca la institución en su Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020 realizada a 17 programas sociales prioritarios.

El presupuesto aprobado del programa Sembrando Vida, en el ejercicio fiscal 2019, fue de 15 mil millones de pesos. En 2020, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, el programa tiene asignados 28 mil 504 millones de pesos, lo que representa un incremento de 90% en términos nominales.

El programa busca que los sujetos agrarios que se encuentran en municipios con rezago social y que son propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal, cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra, mediante un apoyo económico mensual de 5 mil pesos, apoyos en especie para la producción agroforestal (plantas, insumos, herramientas) y acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales, el cual se desarrolla en las Comunidades de Aprendizaje Campesino.

En este sentido dicho programa se plantea el desafío de lograr que los campesinos de zonas rurales mejoren sus ingresos para hacer productiva la tierra. Con ello, espera contribuir a generar empleos, incentivar la autosuficiencia alimentaria, mejorar los ingresos de las y los pobladores y recuperar la cobertura forestal de un millón de hectáreas en el país.

En el 2019, el PSV tuvo cobertura en las siguientes 19 entidades federativas: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. En 2020 se agregó a Nayarit para sumar 20 estados.

El Coneval reconoce que el acierto del Programa Sembrando Vida es que busca potenciar la generación de diálogos para el aprendizaje y encuentros intergeneracionales, mediante la creación de las Comunidades de Aprendizaje Campesino que son el el sujeto colectivo del programa, integradas por un promedio de 25 personas.

Entre las recomendaciones que se desprenden de la evaluación a este programa, el Coneval destaca que la entrega de plantas, herramientas e insumos, estén acordes a los ciclos productivos, puesto que hacerlo de manera posterior generará un alto porcentaje de mortandad de las plantas en caso de no contar con riego. Por ello, es necesario que los calendarios de compra, distribución y entrega de plantas e insumos estén acordes a los ciclos agrícolas.

Además, advierte que la asistencia técnica que brindan los técnicos productivos es clave para incrementar la capacidad productiva de los sujetos agrarios, por lo que es oportuno, generar un plan integral de capacitación y asistencia técnica, con objetivos y metas claras que contemple las distintas necesidades de los productores y sus comunidades, que requerirán de atención a lo largo del presente sexenio.

Asimismo, es primordial que se complemente el diagnóstico con información sobre los criterios empleados para definir la estrategia de cobertura, con el fin de diseñar procedimientos que garanticen la adecuada priorización de la población objetivo.

En particular considerando que para 2020 el programa cuenta con mayores recursos y debe expandir su población atendida

Respecto al seguimiento de los beneficiarios, el Coneval recomienda diseñar mecanismos de supervisión cruzada que permitan obtener información y triangular el seguimiento de la implementación del programa en los territorios, con lo que se busca garantizar la calidad en la información contenida en los reportes de las distintas figuras operativas.

Finalmente, el Consejo reconoce que la evaluación ya incidió en la mejora del programa, ya que en la posición institucional de la dependencia menciona que, de 19 recomendaciones retomadas del informe de evaluación, 14 de éstas ya se atendieron y 4 están por atenderse.